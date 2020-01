Verfolgungsjagd nach illegalem Autorennen - Fahrer gefährden Kind und zünden Rauchbomben

Ein illegales Autorennen auf der A95 bei Garmisch-Partenkirchen endete in einer Verfolgungsjagd mit der Polizei. Die flüchtigen Niederländer hatten unter anderem Rauchbomben gezündet.

Ein Dutzend Männer lieferten sich am Freitag, 24. Januar, auf der A95 ein Autorennen .

ein . Dabei sollen die Niederländer auch Rauchbomben aus den Autos geworfen haben.

aus den Autos geworfen haben. Die Polizei konnte das Rennen nach einer Verfolgungsjagd stoppen.

A95 - Ein Wochenendtrip nach Österrei ch ging für zwölf Niederländer ordentlich in die Hose. Die Männer hatten, laut Polizei, von Donnerstag auf Freitag in der Landeshauptstadt München übernachtet. Von dort starteten sie mit fünf Autos ihre Reise ins Nachbarland. Schon vorher fiel der Konvoi auf, da die Gruppe eine Rauchbombe zündete.

Illegales Autorennen A95: Teilnehmer gefährdet ein Kind

Auf der Autobahn angekommen meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer den Konvoi aus fünf Fahrzeugen bei der Polizei, da die Autos viel zu schnell und verkehrswidrig unterwegs waren. Als die zwölf Männer in Starnberg von der A95 abfuhren, kam es beinahe zu einem schweren Unfall. Eines des Autos fuhr über eine rote Ampel und gefährdete damit ein Kind, melden die Beamten.

Illegales Autorennen A95: Polizei kann Niederländer nach Verfolgungsjagd stoppen

Die Polizei verfolgte die Männer mit Streifenfahrzeugen der Polizeipräsidien Oberbayern Nord und Oberbayern Süd. Letztendlich gelang es den Beamten die Autos auf der Bundesstraße 2 zu stoppen. Alle Beteiligten waren zwischen 18 und 55 Jahren alt und wurden auf die Polizeiwache in Weilheim gebracht. Die Polizei ermittelt nun im Fall des illegalen Autorennens. Der 51-jährige Fahrer, der das Kind gefährdet hat, soll wegen Straßenverkehrsgefährdung angezeigt werden. Er muss auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Sicherheitsleistung in Höhe einesvierstelligen Eurobetrags hinterlegen, außerdem wurde sein Führerschein sichergestellt. In den Autos wurden Rauchbomben festgestellt, meldet die Polizei.

