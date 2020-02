Irre Aktion auf der A9: Paar bringt fünf Kinder im Auto in Lebensgefahr

Auf der A9 fiel Polizisten ein Wagen auf. Als sie das Auto kurz darauf kontrollierten, saß plötzlich allerdings nicht mehr der eigentliche Fahrer am Steuer.

Ein Paar ließ sich auf einer Autobahn in Bayern* zu einer waghalsigen Aktion hinreißen.

Sie tauschten auf der A9 bei voller Fahrt die Plätze.

Das Paar war nicht allein im Auto.

Hof - Bei voller Fahrt haben ein Mann und eine Frau auf der Autobahn die Plätze getauscht - mit fünf Kindern im Auto. Das berichtet der Bayerische Rundfunk (BR).

Auf der A9 bei Hof: Paar tauscht bei voller Fahrt die Plätze

Polizisten bemerkten das Auto am Sonntagabend auf der A9 bei Leupoldsgrün im oberfränkischen Landkreis Hof. Der 38-jährige Mann saß am Steuer. Als die Beamten den Wagen kurze Zeit später an der Einfahrt zum Parkplatz Lipperts-Ost kontrollierten, saß jedoch nicht mehr der 38-Jährige am Steuer.

Stattdessen war seine Lebensgefährtin auf dem Fahrersitz, wie der BR weiter berichtet. Der Grund wurde auch schnell klar: Der 38-Jährige hatte keinen Führerschein und stand außerdem noch unter Drogen. Nun warten auf das Paar mehrere Anzeigen.

Nach waghalsiger Aktion auf Autobahn bei Hof: Paar drohen mehrere Anzeigen

Gegen den Mann wird wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss ermittelt. Seine Freundin, der das Auto gehört, muss sich dafür verantworten, dass sie ihren Lebensgefährten fahren ließ. Ob gegen sie auch wegen Strafvereitelung ermittelt wird, wird noch geprüft, wie der BR berichtet.

