Vollsperrung auf der A7: Mehrere Lkw fahren ineinander

Auf der A7 sind mehrere Lkw ineinander gefahren. Wegen des Unfalls wurde die Autobahn im betroffenen Bereich voll gesperrt.

Update, 18.03.2020, 14.10 Uhr: Gegen 12.00 Uhr ist es zu einem Lkw-Unfall auf der A7 gekommen, der für eine Vollsperrung gesorgt hat. Die Strecke zwischen Kassel-Nord und Lutterberg ist inzwischen wieder teilweise freigegeben. Der linke Fahrstreifen ist seit kurzem wieder befahrbar, allerdings dauern die Bergungsarbeiten an. Die Gründe für den Unfall sind weiterhin unklar.

Der Fahrer des auffahrenden Lkw wird von den Rettungskräften aus seinem Fahrzeug befreit und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Er ist verletzt, aber ansprechbar. Wie schwer seine Verletzungen sind, ist noch nicht bekannt. Der Fahrer des zweiten Lkw wird bei dem Zusammenstoß eher leicht verletzt. Er wird mit einem Rettungswagen vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des an vorderster Position stehenden Lkw blieb nach derzeitigen Erkenntnissen unverletzt.

Erstmeldung, 18.03.2020, 13.13 Uhr: Auf der A7 hat sich am Mittwochmorgen (18.03.2020) gegen 12 Uhr zwischen den Anschlussstellen Kassel-Nord und Lutterberg in Fahrtrichtung Nord ein schwerer Lkw-Unfall ereignet. Wie die Autobahnpolizei Baunatal mitteilte, soll es sich bei dem Unfall auf der A7 um einen Auffahrunfall mit mehreren beteiligten Lkw handeln.

Wie die Polizei weiter berichtet, ist ein Rettungshubschrauber an der Unfallstelle im Einsatz. Zur Art und Schwere der Verletzungen könnten derzeit noch keine Angaben gemacht werden, so die Polizei. Wegen der Rettungs- und Aufräumarbeiten ist dieA7 derzeit zwischen Kassel-Nord und Lutterberg voll gesperrt. Es wird empfohlen, die Unfallstelle ab der Ausfahrt Kassel-Nord über die U43 zu umfahren.

Von Thomas Schlenz und Ulrike Pflüger-Scherb

Kontrollen auf der A7 ergeben Bild mit „Erschreckenden Zahlen“

Die Polizei macht ihre Ankündigung wahr und kontrolliert verstärkt auf der A7 südlich der Anschlussstelle Hann. Münden/Lutterberg. Wegen der gehäuften Zahl an Unfällen mit Lkw auf der A7 sollte es vor allem Kontrollen der Polizei geben, ob Lkw-Fahrer Sicherheitsabstände und die vorgeschriebene Geschwindigkeit einhalten. Das Ergebnis der ersten Aktion ist erschreckend. Der schnellste Pkw-Fahrer wurde am Montag während der Kontrolle auf der A7 mit einer Geschwindigkeit von 184 Kilometern pro Stunde gemessen. Ihm drohen ein Bußgeld von 600 Euro und ein zweimonatiges Fahrverbot.

So sollen Unfälle auf der A7 verhindert werden

Auf derA7 bei Kassel (Nordhessen) kommt es immer wieder zu Unfällen, nun soll neue Technik Abhilfe schaffen: Sie soll Stau vorbeugen und die schweren, teils tödlichen Unfälle verhindern. Hessen Mobil hat zwölf neue Stauwarner auf der A7 in Südniedersachsen und Nordhessen aufstellen lassen. Die Standorte sind so gewählt, dass die vielen Kuppen in dem Bereich auf der A7 entschärft werden, wie Marco Lingemann, Sprecher der Hessen Mobil, im Gespräch mit der HNA erklärt.

Unfälle, wie der folgende, sollen mit dieser Maßnahme verhindert werden: