A7: Audi wird durch Luft geschleudert - Fahrer (30) fliegt aus Auto und wird darunter begraben: tot

Memmingen - Am Freitag kam es auf der A7 in Fahrtrichtung Würzburg kurz nach der Anschlussstelle Memmingen/Süd zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Das teilte die Polizei mit.

Pkw löst Kettenreaktion auf A7 aus: Audi fliegt durch die Luft

Nach bisherigen Zeugenaussagen fuhr ein Autotransporter auf dem rechten Fahrstreifen. Direkt dahinter befand sich ein Autofahrer, der zum Überholen nach links ausscherte. Er übersah einen von hinten kommenden Pkw. Dieser musste aufgrund höherer Geschwindigkeit stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Das berichtete die Polizei. Zwischen diesen beiden Autos kam es zu keiner Kollision.

Ein 30-jähriger Audifahrer befand sich jedoch hinter dem abbremsenden Fahrzeug und musste ebenfalls eine Bremsung einleiten. Er kam in der Folge nach rechts ab und fuhr dort auf den aufsteigenden Beginn der Schutzplanke. Sie wirkte wie eine Rampe, wodurch der Audi in die Luft geschleudert wurde und in die angrenzende Böschung flog. Der Wagen blieb auf dem Dach liegen, wie die Polizei mitteilte.

Nach schwerem Unfall bei Memmingen: Beifahrerin wird verletzt - Mann (30) stirbt

Ersthelfer befreiten die leicht verletzte Beifahrerin aus dem Wagen. Der Fahrer wurde jedoch aus dem Fahrzeug geschleudert und unter dem Auto begraben. Für den 30-Jährigen kam jede Hilfe zu spät, der Mann starb noch an der Unfallstelle. Der für die Bremsung verantwortliche Fahrer entfernte sich zunächst in unbekannte Richtung, er konnte jedoch durch Zeugenaussagen und Ermittlungen ausfindig gemacht werden. Die Fahrbahn war bis 19 Uhr komplett gesperrt. Es entstand ein Sachschaden von rund 30.000 Euro.

