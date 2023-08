A7 in Hessen: Marode Brücke wird ersetzt und Bundesstraße erweitert

Die A7-Brücke an der Anschlussstelle Fulda-Mitte soll abgerissen werden. (Symbolfoto) © Jan Woitas/zb/dpa/Symbolbild

Hessen Mobil und die Autobahn GmbH planen den Abriss und Neubau der Brücke über die A7 an der Anschlussstelle Fulda-Mitte sowie den Ausbau der Bundesstraße 458 in diesem Bereich. Mehr dazu lesen Sie hier:

Fulda - Von rund 40.000 Brücken entlang deutscher Autobahnen sind zahlreiche in marodem Zustand, auch in der Region Osthessen: An den Talbrücken in Langenschwarz und Götzenhof wird gebaut, nächstes Jahr folgt das Bauwerk in Uttrichshausen. Nun kündigt sich die nächste Großbaustelle an der Anschlussstelle Fulda-Mitte an. In dem Bereich brettern rund 61.000 Fahrzeuge jeden Tag über die Autobahn, die Bundesstraße 458 ist hier mit 16.000 Fahrzeugen täglich belastet.

In den kommenden Jahren – der genaue Baubeginn steht aktuell noch nicht fest – soll die Autobahnbrücke abgerissen und neu gebaut werden. Der Ablauf sieht vor, zunächst südlich des Bestandsbauwerkes ein neues Bauwerk für die Fahrtrichtung Dipperz zu errichten. Anschließend wird die marode Brücke abgebrochen und an gleicher Stelle für die Fahrtrichtung Fulda neu errichtet. Weiterhin soll die Bundesstraße in diesem Bereich komplett zweibahnig ausgebaut werden. Derzeit führen zwei Fahrspuren in Richtung Dipperz über die Brücke, aber nur eine Spur von Dipperz nach Petersberg. Das soll sich ändern.