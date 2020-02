Pkw auf der A7 brennt aus: Fahrer unverletzt - Autobahn bei Staufenberg war gesperrt

Auf der A7 gerät ein Pkw in Brand. Die Feuerwehr Staufenberg ist im Einsatz und kann den Wagen löschen. Die Aufräumarbeiten sind abgeschlossen.

Ein Pkw gerät auf der A7 in Brand .

. Der Fahrer bleibt dabei unverletzt.

Die Autobahn war deswegen teilweise voll gesperrt.

Update, 24.02.2020, 11:45 Uhr: Staufenberg - Auf der A 7, ca. 1.000 Meter vor der Werratal Brücke in Fahrtrichtung Hannover, gerät am frühen Montagmorgen (24.02.20) gegen 06.10 Uhr ein Renault Megane in Brand. Das Fahrzeug aus Wuppertal brennt vollständig aus.

Als Ursache für den Brand wird ein technischer Defekt im Motorraum angenommen. Der 57 Jahre alter Fahrer des Wagens bleibt unverletzt. Während der Löscharbeiten musste die A7 zwischen den Anschlussstellen Hann. Münden-Lutterberg und -Hedemünden kurzfristig voll gesperrt werden.

Anschließend rollte der Verkehr für geraume Zeit auf einem Fahrstreifen am Brandort vorbei. Gegen 08.15 Uhr standen wieder alle drei Fahrstreifen zur Verfügung. Die Schadenshöhe ist unklar. Die Feuerwehr war mit circa fünfzehn Einsatzkräften im Einsatz.

Erstmeldung, 24.02.2020, 11.00 Uhr: WieFeuerwehr Staufenberg mitteilt, brannte an diesem Montagmorgen (24.02.2020) ein Pkw auf der A7 kurz vor der Werratal Brücke bei Staufenberg. Die Autobahn war ab Lutterberg in Richtung Norden gesperrt. Zwei der drei Spuren sind wieder freigegeben, allerdings kann es aufgrund der Aufräumarbeiten weiterhin zu Verzögerungen kommen.

Nicht das erste Fahrzeug auf der A7, das in Brand gerät

Von Jennifer Greve