85-Jährige will mit ungewöhnlicher Unkraut vernichten - Anwohner alarmieren die Polizei (Symbolfoto).

Mit einer ungewöhnlichen Methode zur Unkrautbekämpfung haben zwei ältere Frauen in Rheinland-Pfalz einen Polizeieinsatz ausgelöst.

Hettenleidelheim - Anwohner hatten am Sonntagabend wegen eines „intensiven, penetranten“ Uringeruchs in Hettenleidelheim die Polizei gerufen, wie diese am Montagmorgen mitteilte. Die Quelle sei vor Ort schnell ausgemacht gewesen - und die Verursacher geständig: Sie hätten den Urin gesammelt, um damit das Unkraut vor ihrem Wohnanwesen zu bekämpfen, erklärte eine 85-Jährige den Beamten.

Polizei ist von der Wirksamkeit des Hausmittels wenig überzeugt

Die Bitte, in Zukunft eine geruchsfreundlichere Alternative zu nutzen, nahmen die Damen demnach „prinzipiell einsichtig“ auf, verwiesen aber auf eine nahe gelegene Pizzeria, die schließlich ebenfalls Gerüche absondere. „Über die Wirksamkeit des Hausmittels ist bis dato nichts bekannt!“, teilte die Polizei weiter mit.

Kuriose Einsatz gegen Unkraut

Weil er auf ungewöhnliche Art und Weise Unkraut entfernen wollte, hat ein 48-Jähriger versehentlich ein Wohnaus in Brand gesteckt, wie Merkur.de* berichtet.



*Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.