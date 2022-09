800 Flüge wegen Streik bei Lufthansa gestrichen

Anzeigentafeln zeigen „cancelled“ und „Lufthansa“ am Flughafen München an. © Peter Kneffel/dpa/Archivbild

Bei Lufthansa wird wieder gestreikt: Am Freitag werden etwa 800 Flüge ausfallen. Zahlreiche Passagiere sind von den Auswirkungen betroffen.

Frankfurt/Main – Die Lufthansa streicht wegen des angekündigten Pilotenstreiks am Freitag nahezu ihr komplettes Programm. Es fallen an den Drehkreuzen München und Frankfurt rund 800 Flüge mit voraussichtlich 130.000 betroffenen Passagieren aus, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Auch am Donnerstag sowie am Samstag und Sonntag könne es zu Flugausfällen kommen. Die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) hat die Piloten der Kerngesellschaft wie auch der Frachttochter Lufthansa Cargo zu einem ganztägigen Streik aufgerufen.

Streik bei Lufthansa: 800 Flüge fallen in Deutschland aus

„Uns fehlt jedes Verständnis für den Streikaufruf der VC. Die Arbeitgeberseite hat ein sehr gutes und sozial ausgewogenes Angebot gemacht – trotz der nachwirkenden Lasten der Corona-Krise und unsicheren Aussichten für die Weltwirtschaft“, sagte Lufthansa-Personalvorstand Michael Niggemann und forderte die VC zur Rückkehr an den Verhandlungstisch auf. Laut Lufthansa würden die Forderungen der VC die Personalkosten im Cockpit um 40 Prozent erhöhen. Zuletzt habe das Unternehmen eine Erhöhung der monatlichen Grundvergütung um pauschal 900 Euro angeboten. (dpa)