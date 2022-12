Seit 70 Jahren immer aktuell: Die Tagesschau feiert runden Geburtstag

Von: Fabian Pieper

Teilen

Ex-Tagesschau-Chefsprecher Jan Hofer im aktuellen Studio in Hamburg. © Thorsten Jander/dpa

Sie gilt als die wichtigste Nachrichtensendung in Deutschland: Die Tagesschau feiert ihren 70. Geburtstag. Sie ist seit dem 26. Dezember 1952 auf Sendung.

Hamburg – „Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau.“ Diese Worte gehören für Millionen deutsche Bundesbürger zum täglichen Routineprogramm – und das seit genau 70 Jahren. Denn am 26. Dezember 2022 feiert die wohl bekannteste Nachrichtensendung im deutschen Fernsehen ihren runden Geburtstag. 70 Jahre voller Veränderungen, Meilensteinen und Kuriositäten.

70 Jahre Tagesschau: Der Weg der Tagesschau zu einem Millionen-Publikum

Nur etwa tausend Menschen sind es, die am 26. Dezember 1952 – nur einen Tag nach dem Fernseh-Programmstart des Nordwestdeutschen Rundfunks (NWDR) – die erste Ausgabe der Tagesschau im deutschen Fernsehen verfolgen; Fernsehgeräte waren seinerzeit noch Mangelware in deutschen Haushalten. Themen der aus Hamburg gesendeten Pilotausgabe: die bereits Wochen zurückliegende Korea-Reise des US-amerikanischen Präsidentschaftskandidaten Dwight D. Eisenhower, das Richtfest des Fernsehstudios in Hamburg und der 3:2-Sieg der damals noch titellosen deutschen Nationalmannschaft gegen Jugoslawien. Torschützen: Fritz Walter, Max Morlock und Helmut Rahn.

Die Sendung bestand damals aus Zusammenschnitten aus der Wochenshow, die vom verantwortlichen Redakteur vor Sendebeginn per U-Bahn zum Heiligengeistfeld in Hamburg gebracht werden mussten. In den Anfangsjahren lief die Tagesschau nur dreimal wöchentlich, musste noch ohne Moderator auskommen und hatte ein anderes Titelintro. Erst nach und nach entwickelte die Sendung ihre noch heute erhaltenen Charakteristika: Das bekannte Intro erklingt seit 1956. Der erste Tagesschau-Sprecher war Karl-Heinz Köpcke am 2. März 1959. Ein Jahr später präsentierte die Tagesschau zum ersten Mal das Wetter von morgen – damals noch mit einer Karte von Deutschland mit seinen Grenzen von 1937. Seit September 1960 läuft die Sendung auch sonntags.

Die Tagesschau wird 70 Jahre alt: eine Sendung der Revolutionen und Meilensteine

Und die Tagesschau wuchs immer weiter. Bald beschäftigte sie Auslandskorrespondenten, eröffnete ein weiteres Studio in Bonn und wurde von Millionen von Menschen tagtäglich verfolgt – seit 1970 in Farbe. Auch das Team der Tagesschau-Sprecher vergrößerte sich. Am 16. Juni verlas mit der späteren Chefsprecherin Dagmar Berghoff erstmals eine Frau die Nachrichten; heute ist mehr als die Hälfte des Moderatoren-Teams der Tagesschau weiblich und sie erhalten 257 Euro pro Sendung.

Die erste Frau und insgesamt 25 Jahre lang Tagesschau-Sprecherin: Dagmar Berghoff. © Stefan Hesse/dpa

So erreichen die Inhalte der Hauptausgabe um 20 Uhr heute im Schnitt mehr als 11,6 Millionen Zuschauer. Zusätzlich wird die Tagesschau in weiteren Formaten mit unterschiedlichem Umfang rund ein Dutzend weitere Male über den Tag verteilt ausgestrahlt. Mit Apps, dem eigenen Sender Tagesschau24 sowie Auftritten in Mediatheken, auf YouTube, Facebook, Twitter, Instagram und sogar TikTok ist die Tagesschau auch für eine junge Zielgruppe relevant. Die verschiedenen Kanäle werden von mittlerweile 375 Mitarbeitern in der Redaktion bespielt.

Mit unserem Newsletter verpassen Sie nichts mehr aus Ihrer Umgebung, Deutschland und der Welt – jetzt kostenlos anmelden!

Das Wichtigste laut erstem Chefredakteur des Nachrichtenstudios ARD-aktuell Marcus Bornheim: „Im Kern muss immer die Nachricht stehen.“ Denn: „Der größte Wert, den wir haben, ist unsere Glaubwürdigkeit.“ Dank ihr hat sich die Quote von knapp unter 10 Millionen Zuschauern während der Corona-Jahre 2020 und 2021 noch einmal gesteigert auf einen Marktanteil von heute rund 40 Prozent.

Sprecher der Tagesschau: Die aktuelle Besetzung im Überblick

Jens Riewa (seit 1994, Chefsprecher)

Susanne Daubner (1999)

Thorsten Schröder (1999)

Judith Rakers (2005)

Constantin Schreiber (2017)

Julia-Niharika Sen (2018)

Geschichten aus der Tagesschau: Dagmar Berghoffs Lachanfall wurde bundesweit berühmt

Manche Sendungen der Tagesschau haben sich dabei tief ins kollektive Gedächtnis der Nation eingebrannt. Sei es aufgrund der Nachrichtenlage mit bedeutenden bundes- und weltpolitischen Ereignissen wie dem Mauerfall 1989 oder den Terroranschlägen von vom 11. September 2001 – oder weil sich die sonst so seriös auftretenden Moderatoren auch mal menschlich-sympathisch geben wie Dagmar Berghoff bei ihrem berühmten Lachanfall.

Chefsprecher Jo Brauner berichtet über die Öffnung der innerdeutschen Grenze am 9. November 1989 – dem Tag des Mauerfalls. © dpa

Und die Tagesschau geht auch in ihrer optischen Präsentation mit der Zeit. Seit 2014 wird sie aus einem hochmodernen Studio mit einer 19 Meter langen Medienwand gesendet und in HD-Qualität aufgezeichnet. Die Kostüme der Sprecher dürfen mittlerweile bunter und modischer sein. Nur auf eine Tradition legt Marcus Bornheim großen Wert und erteilt einer möglichen Revolution eine vorzeitige Absage: „Bei den Männern gehören einfach das Jackett, das Hemd und die Krawatte dazu.“