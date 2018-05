42-Jähriger wehrt sich mit Fahrradpumpe gegen Räuber

Ein 42-Jähriger ist in Mannheim in einer Bankfiliale überfallen worden. Die Räuber schlugen ihrem Opfer sogar noch eine Bierflasche über den Kopf, doch der wehrte sich mit allen Mitteln.

Mannheim - Die Fahrradpumpe in der Hand eines 42-Jährigen war in Mannheim letztendlich wirkungsvoller als die Kampfinstrumente zweier Räuber. Zunächst wurde das Opfer vor einer Bankfiliale von einem Mann geschlagen und seiner Geldbörse beraubt, wie die Polizei in der Nacht zum Mittwoch mitteilte.

Ein Komplize schlug ihm dann noch eine Bierflasche über den Kopf. Als der Geschädigte flüchtete, verfolgten ihn die Täter. An einer Kreuzung zog ihm einer von ihnen noch eine Holzlatte über den Schädel. Doch der 42-Jährige hatte sich inzwischen mit der Handluftpumpe eines abgestellten Fahrrads „bewaffnet“. Damit verteidigte er sich und erkämpfte sich sogar seine Geldbörse zurück. Als dann noch zwei Zeugen eingriffen, flüchteten die Räuber. Der Mann kam mit Kopfverletzungen in eine Klinik.

