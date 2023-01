WhatsApp Neujahrsgrüße 2022: Die besten Sprüche für Neujahr und Silvester

Auch zu Silvester 2021 und Neujahr 2022 werden unzählige Grüße und Sprüche per WhatsApp verschickt. Zum Jahreswechsel gibt es in Corona-Zeiten besondere Highlights.

Berlin – Trotz der Corona-Pandemie steht die Welt und vor allem die Zeit nicht still. Gerade dieses Jahr werden aufgrund der Corona-Regeln an Silvester, zum Jahreswechsel und vor allem an Neujahr 2022 wieder diverse Sprüche und Silvester-Botschaften und Neujahrsgrüße an die Liebsten per WhatsApp verschickt. Denn nicht alle können zusammen an einem Tisch sitzen, Raclette oder Fondue, vor deren Verzehr das RKI gewarnt* hat, genießen oder bei Snacks und Getränken wie Sekt, der manchmal gar kein Sekt ist, den Klassiker „Dinner for One“ im TV oder online genießen.

WhatsApp Neujahrsgrüße: Traditionen an Silvester 2021 und Neujahr 2022 mit Sprüchen und Grußbotschaften pflegen

Neben den alteingesessenen Traditionen gehören mittlerweile auch lustige, süße und romantische sowie klassische Grußbotschaften per WhatsApp genauso wie an Weihnachten auch an Silvester und Neujahr zum guten Ton. Das digitale Zeitalter macht es eben möglich. Doch was liegt bei den WhatsApp-Neujahrsgrüßen an Silvester 2021 und guten Vorsätzen für Neujahr 2022 im Trend?

WhatsApp-Sprüche für Silvester und Neujahr: Alle Jahre wieder – die Klassiker unter den Silvestergrüßen und Neujahrssprüchen

Ich brauche keine guten Vorsätze. Die alten sind praktisch noch unangetastet!

Es wackelt spät durch Nacht und Wind, ein Ferkelchen, das lacht und singt. Es wünscht nur eines, das ist klar: Alles Gute im neuen Jahr!

Ich wünsche dir zum neuen Jahr zwei Dinge: alles und nichts. Alles, was dich glücklich macht und nichts, was dich verzweifeln lässt.

Ein rosa Glücksschwein kam um Mitternacht angerannt, mit einer brennenden Wunderkerze in der Hand, es grunzte und quiekte laut: Hurra, ich wünsche dir ein frohes neues Jahr!

Viel Glück im neuen Jahr wünsche ich dir. 12 frohe Monate, 52 glückliche Wochen, 365 bezaubernde Tage, 8.760 einmalige Stunden, 525.600 unvergessliche Minuten und 31.536.000 atemberaubende Sekunden.

Sonne, Mond und Sterne, alles liegt in weiter Ferne, doch das Gute, das ist ganz nah – ein glückliches und schönes neues Jahr!

Das alte Jahr ist morgen futsch, für Mitternacht nen guten Rutsch. Das neue Jahr soll Glück dir bringen, für Gesundheit, Herz und anderen Dingen.

Glaube an Wunder, Liebe und Glück! Schau nach vorn und nicht zurück! Tu was du willst und steh dazu, denn dein Leben lebst nur du!

Ich bin die kleine Silvestermaus, steh leider nicht vor deinem Haus. Drum schick ich dir aus weiter Ferne eine Hand voll Zaubersterne.

Ich bin die kleine Neujahrsfee, ich stecke gerade fest im Schnee. Drum schicke ich auf diese Weise meine Silvestergrüße auf die Reise.

An Silvester feiert die ganze Welt, dass sich das Datum ändert. Ich hoffe, irgendwann feiern wir das Datum, an dem sich die Welt geändert hat. (@fatkylliejenner / Twitter)

Reime gehen auch bei den Neujahrsgrüßen 2022 bei WhatsApp runter wie Öl und finden an Silvester und Neujahr immer wieder dankbare Abnehmer bei Freunden und Familien, mit denen man aufgrund der Corona-Regeln mit Lockdown light oder verlängerter Weihnachtsruhe auch zum Jahreswechsel in Niedersachsen und ganz Deutschland erneut gar nicht oder nur bedingt anstoßen kann.

WhatsApp Neujahrsgrüße 2022: Spaßvögel sind beim Instant Messenger bei den besten Sprüchen und Grüßen an Silvester und Neujahr in ihrem Element

Neben den Klassikern unter den WhatsApp-Neujahrsgrüßen 2022 können natürlich auch die Spaßvögel an Silvester und Neujahr die Finger nicht vom Display des Instant Messengers lassen. Humor liegt – wie Schönheit – bekanntlicher Weise ja auch immer im Auge des Betrachters.

Bevor ich 2022 zustimme, möchte ich die AGB lesen!

Wisst ihr noch wie wir „Frohes neues Jahr“ gerufen haben? – Wir Vollidioten!

Uns allen wünsche ich, dass das Neue Jahr nur halb so bescheuert wird wie dieses. – Oliver Kalkhofe

Ich wäre fertig mit 2021. Ich wäre dann bereit für ein wundervolles, glückliches, erfolgreiches, gesundes und unvergessliches neues Jahr. Danke.

Gerade beim Hellseher gewesen. Ich wollte wissen, wie das Neue Jahr für mich anfängt. Antwortet er: mit Januar.

Silvester – Staphi zur Freundin: „Ich wünsche mir fürs Neue Jahr aufrichtigere Ausreden und Lügen von dir…“ (Elmar Kupke)

Zugegebenermaßen geht da bei den WhatsApp Neujahrsgrüßen und vorherigen Silvesterbotschaften in Sachen Humor bestimmt noch mehr, wenn einem beim Böllerverbot 2021 und der mageren Feuerwerksauswahl, die man vor Silvester bei Aldi, Lidl oder Edeka kaufen kann, überhaupt noch zum Lachen zumute ist.

Silvester und Neujahr: Liebevolle WhatsApp Neujahrsgrüße stehen auch zum Jahreswechsel vom 31.12.2021 auf 1.1.2022 hoch im Kurs

Immer wieder gut eigenen sich auch liebevolle oder dezent romantische WhatsApp Neujahrsgrüße zum Jahreswechsel vom 31.12.2021 auf den 1.1.2022. Denn um es mit den Worten von Drafi Deutscher zu sagen: „Marmor, Stein und Eisen bricht, aber unsere Liebe (auch an Silvester und Neujahr) nicht.“

Zwar ist das Jahr neu, doch bin ich Dir noch immer treu. So wird es auch in Zukunft sein – auch im kommenden Jahr bin ich ganz allein Dein!

Wenn dieser Gruß Dich jetzt erreicht, hoffe ich, dass Glück Dich beschleicht. Ein frohes neues Jahr will ich wünschen Dir, und dass ich Dich nie aus den Augen verlier!

Dein Horoskop für‘s nächste Jahr: Geld: Die Sterne lächeln. Schule/Beruf: Die Sterne lächeln. Gesundheit: Die Sterne lächeln. Liebe: Die Sterne lachen sich kaputt.

Habe gerade auf deine Kontonr. 20(22) bei der Zukunftsbank 365 Tage Glück, Freude, Liebe und süße Träume eingezahlt. Viel Spaß beim Ausgeben!

Auch hier lässt sich natürlich darüber streiten, ob die Romantik bei den WhatsApp Silvestergrüßen zumindest im Subtext mitschwingt.

Aber an Silvester und Neujahr sollte man ja auch die Korken knallen lassen und nicht unbedingt den Shakespeare bei den Sprüchen, Botschaften und Nachrichten in sich entdecken.

WhatsApp-Sprüche für Neujahr 2022: Einfach mal beim Instant Messenger positiv auf Silvester, den Jahreswechsel und das neue Jahr schauen

Glaube an Wunder, Liebe und Glück! Schau nach vorn und nicht zurück! Tu was du willst und steh dazu, denn dein Leben lebst nur du!

Das neue Jahr hat grad begonnen, die ersten Vorsätze sind zerronnen. Was solls! Es gibt kein zurück! Zum neuen Jahr viel Erfolg und Glück!

Ein neues Jahr steht vor der Tür, mach das Beste draus, geht’s auch mal nen Schritt zurück. Schau weiter gerade aus.

Was meldet sich hier mit Geläut und Getute? Es ist Dein Handy: für das neue Jahr viel Glück und alles Gute!

Die Korken knallen, die Raketen hallen, das alte Jahr verabschiedet sich. Ich wünsch fürs Neue nur das Beste für Dich!

Küsse, Knaller und auch Sekt sind das, was heute allen schmeckt. Drum stoßen wir gemeinsam an, auf das, was uns keiner nehmen kann. Das neue Jahr steht vor der Tür! Nun lass es rein, es gehört Dir!

Lebe! Lache! Liebe! Bewahre dieses Rezept. Mach das neue Jahr zu deinem Fest, das dich das Leben genießen lässt.

Eine positive Grundeinstellung sollte man sich wirklich auch fürs neue Jahr bewahren. Denn Silvester 2021, der Jahreswechsel und Neujahr 2022 sollten doch unter einem guten Stern starten.

WhatsApp Neujahrsgrüße auf Englisch: Mit guten Sprüchen, Aussagen und Weisheiten aus der Weltliteratur Silvester ausklingen und Neujahr beginne lassen

Schöne Zitate lassen sich nicht nur im deutschsprachigen Raum für Silvester 2021 und Neujahr 2022 finden. Auch die englische Sprache gibt einiges an emotionalen Zitaten, wundervollen Redewendungen und positiven Ausblicken für die WhatsApp Neujahrsgrüße beim Jahreswechsel vom 31. Dezember 2021 auf den 1. Januar 2022 her.

Roses are red, violets are blue, it’s party time, happy New Year to you! Have a fantastic New Year!

New Year, New Feels, New Chances, Same Dreams, Fresh Starts!

Have a blissful, awesome magnificent, cheerful & rocking year ahead. HAPPY NEW YEAR!

May this year give you the opportunity to follow your dreams, love like there is no tomorrow and smile unconditionally.

Happy New Year!

It‘s a new dawn. It‘s a new day. It‘s a new life, for me. And I‘m feeling good. (Nina Simone)

Whatever it is you‘re scared of doing, do it. Make your mistakes, next year and forever. (Neil Gaiman)

Hope smiles from the threshold of the year to come, whispering, „It will be happier.“ (Alfred Lord Tennyson)

New Year‘s Day is every man‘s birthday. (Charles Lamb)

In our perfect ways. In the ways we are beautiful. In the ways we are human. We are here. Happy New Year’s. Let’s make it ours. (Beyoncé)

I don’t know where I’m going from here, but I promise it won’t be boring. (David Bowie)

The bad news is time flies. The good news is you’re the pilot. (Michael Altshuler)

The only person you are destined to become is the person you decide to be. (Ralph Waldo Emerson)

You can get excited about the future. The past won’t mind. (Hilary DePiano)

It always seems impossible until it‘s done. (Nelson Mandela)

You don‘t have to see the whole staircase, just take the first step. (Martin Luther King)

For last year‘s words belong to last year‘s language. And next year‘s words await another voice. (T.S. Eliot)

Every new beginning comes from some other beginning‘s end. (Seneca)

I like the dreams of the future better than the history of the past. (Thomas Jefferson)

Be at war with your vices, at peace with your neighbors, and let every new year find you a better man. (Benjamin Franklin)

Cheers to a new year and another chance for us to get it right. (Oprah Winfrey)

With the new day comes new strength and new thoughts. (Eleanor Roosevelt)

Strength shows not only the ability to persist, but the ability to start over. (F. Scott Fitzgerald)

There are far better things ahead than any we leave behind. (C.S. Lewis)

New year — a new chapter, new verse, or just the same old story? Ultimately we write it. The choice is ours. (Alex Morritt)

Von Nina Simone und David Bowie über Nelson Mandela und Beyoncé bis hin zu Oprah Winfrey oder Martin Luther King: Einige der berühmtesten Aussprüche der bekanntesten Geister der Geschichte oder des Hier und Jetzt lassen sich wunderbar als WhatsApp Neujahrsgrüße oder Einsteiger für Neujahr ummünzen.

Neujahrsgrüße 2022 über WhatsApp: Corona spielt bei den Sprüchen und Grüßen an Silvester und Neujahr weiter munter mit

Doch fürs neue Jahr 2022 lassen sich einige Sprüche als WhatsApp Neujahrsgrüße 2022 adaptieren, um Silvester oder Neujahr im Hinblick auf Corona nicht ganz so trist wirken zu lassen.

Hallo neues Jahr, alles wunderbar. Schau einfach mal ums Eck, denn Corona war leider niemals weg.

So, meine Freunde. Bald beginnt das neue Jahr. Lasst uns die Arschkarten mischen und neu verteilen.

Das neue Jahr kann kommen, das letzte hat uns abgehärtet.

Alles hat ein Ende, jedes Silvester birgt die Wende, einen Zauber vom Neuanfang, lass dich darauf ein, fang morgen damit an.

Mein Schutzengel fragte mich: „Was ist dein Wunsch für nächstes Jahr?“ Ich sagte: „Pass immer gut auf die Menschen auf, die mir am Herzen liegen.“

„Jahr 2021“ - 3/10 Sternen. Wie 2020 leider ungenügende Qualität. Rückgabe wird leider verweigert.

Jeder hat Grund, den Beginn des neuen Jahres zu feiern. Er hat ja das alte überlebt. (Lothar Schmidt)

Ich hätte gern den Regisseur von 2020 und 2021 gesprochen. Wir müssten für den dritten Teil – 2022 – einige Änderungen vornehmen.

Kann ich den Trailer für 2022 schon mal sehen?! Ich halte diese Spannung nicht mehr aus.

Der beste Zeitpunkt für gute Vorsätze ist Silvester. Gute Ausreden sind dagegen saisonübergreifend nützlich. (KarlHeinz Karius)

Man könnte zu Silvester viele böse Geister vertreiben – man müsste nur mit seinen Vorurteilen anfangen. (Khalid Chergui)

Deutlich wird bei den Sprüchen, dass nicht alles oder vielleicht auch nur weniges mit Corona zu tun hat. Dennoch lassen sich auch diese WhatsApp Neujahrsgrüße 2022 eben auf die Covid-19-Pandemie übertragen. Denn auch an Silvester und Neujahr lässt sich aufgrund der Kontaktbeschränkungen die Pandemie leider nicht ganz ausklammern.

Neujahr 2022: Dichter und Denker dürfen bei den WhatsApp Neujahrsgrüßen und Botschaften vom 31. Dezember auf den 1.Januar nie fehlen

Dichter und Denker, aber auch Bauern- und Volksweisheiten bieten bei den WhatsApp Silvestergrüßen einen beinahe unendlichen Fundus an Sprüchen für Silvester 2021 und Neujahr 2022. Frei nach dem Motto: Egal, wie dicht du bist. Goethe war Dichter.

Wenn‘s alte Jahr erfolgreich war, dann freue dich aufs neue. Und war es schlecht, ja, dann erst recht. (Albert Einstein)

Es hängt von dir selbst ab, ob du das neue Jahr als Bremse oder als Motor benutzen willst. (Henry Ford)

Aus der Ferne diesen Wunsch: Glückliche Sterne und guten Punsch. (Theodor Fontane)

Freuen wir uns darauf, wie wir uns freuen, wenn uns ein Kind geboren wird. Lachen wir es an, das neue Jahr, lächeln wir ihm zu. (Charles Dickens)

Jahre kommen, Jahre gehen. Ob sich das lohnt? Wir werden sehen. (Unbekannt)

Lasst uns gehen mit frischem Mute in das neue Jahr hinein! Alt soll unsre Lieb und Treue, neu soll unsre Hoffnung sein (August Heinrich Hoffmann von Fallersleben)

Da es ein alter Aberglaube ist, daß man das ganze Jahr hindurch tun wird, was man Silvester tut, so eröffnen sich für uns freundliche und wahrhaft erfrischende Perspektiven. Prosit Neujahr! (Kurt Tucholsky)

Das Leben gleicht einer Reise, Silvester einem Meilenstein. (Theodor Fontane)

Zu Silvester ist ein gutes Gewissen besser als Punsch und gute Bissen. (Bauernweisheit)

Der Anfang ist der wichtigste Teil der Arbeit. (Plato)

Und nun heißen wir ein neues Jahr willkommen. Voller Dinge, die noch nie passiert sind. (Rainer Maria Rilke)

Beginne nicht mit einem guten Vorsatz, sondern mit einer kleinen Tat. (Volksweisheit)

Was ich Dir fürs neue Jahr wünsche: Nimm Dir Zeit zum Träumen, das ist der Weg zu den Sternen. Nimm Dir Zeit zum Nachdenken, das ist die Quelle der Klarheit. Nimm Dir Zeit zum Lachen, das ist die Musik der Seele. Nimm Dir Zeit zum Leben, das ist der Reichtum des Lebens. Nimm Dir Zeit zum Freundlichsein, das ist das Tor zum Glück. (Volksweisheit)

Deutschland ist ja bekanntlich das Land der Dichter und Denker, was sich natürlich nicht nur an Goethe und Schiller bei den WhatsApp Silvestergrüßen festmachen lässt, sondern eben auch nette Botschaften als WhatsApp Neujahrsgrüße zu verschicken, die universal für jedes Neujahr stehen, aber besonders für Neujahr 2022 funktionieren ebenso wie die folgen Zitate.

Zitate als WhatsApp Neujahrsgrüße 2022: Einige Botschaften und Nachrichten lassen sich für Silvester nutzen, aber stehen Neujahr besser zu Gesicht

Ob sich hier die Spreu vom Weizen teilt, sei an dieser Stelle einfach mal dahingestellt: Dennoch gibt es Botschaften und Nachrichten, die für Silvester marginal funktionieren, sich aber einfach besser als WhatsApp Neujahrsgrüße eignen.

Nicht das viele Essen zwischen Weihnachten und Neujahr macht dick, sondern das zwischen Neujahr und Weihnachten. (Markus M. Ronner)

Achtung: Das Haltbarkeitsdatum deiner guten Vorsätze von Silvester verfällt spätestens an Neujahr! (Peter E. Schumacher)

Mögen alle Sorgen nicht länger währen als die zu Neujahr gefassten guten Vorsätze. (Unbekannt)

Ein phänomenales Gedächtnis hat, wer sich an Neujahr noch seiner guten Vorsätze von Silvester erinnert. (Peter E. Schumacher)

Nicht immer plausibel oder nur mit ganz viel Fantasie sind einige der WhatsApp Silvestergrüße oder WhatsApp Neujahrsgrüße zu verstehen. Und doch geht es auch an Silvester 2021 und Neujahr 2022 zumeist um die kleine Geste, dass man eben auch jene Freunde und Familienmitglieder denkt, mit denen man nicht unmittelbar zusammen feiern, das alte Jahr ausklingen oder fröhlich das neue Jahr einleiten kann.

So kommt der Silvestergruß oder Neujahrsspruch auch rechtzeitig über WhatsApp oder Telegram an

Damit die Lieben auch nicht zu lange auf den Silvestergruß oder Neujahrsspruch über WhatsApp oder Telegram warten müssen, empfiehlt es sich, die guten Wünsche und lieben Botschaften ein paar Minuten vor oder nach Mitternacht abzusenden. Denn erfahrungsgemäß haben Messengerdienste und die Mobilfunknetze um Punkt 12:00 Uhr zum Jahreswechsel alle Hände voll zu tun.

Genießt dennoch die Zeit, da das neue Jahr im Januar 2022 bereits mit Corona-Regeln im Supermarkt und Corona-Regeln beim Friseur aufwartet.

Genießt dennoch die Zeit, da das neue Jahr im Januar 2022 bereits mit Corona-Regeln im Supermarkt und Corona-Regeln beim Friseur aufwartet.

In diesem Sinne einen guten Rutsch, kommt gut rein, ein Frohes Neues und, um hier doch nochmal einen Anglizismus zu nutzen, „all of the above"!