25 Jahre Tatort aus Köln: Diese Ermittler sind am längsten im Dienst

Von: Susanne Kröber

Im ARD-Tatort „Spur des Blutes“ feiern Klaus J. Behrendt und Dietmar Bär als Kölner Kommissare ihr 25-jährige Dienstjubiläum. Wer am längsten im Dienst ist.

Köln – Der Kölner Tatort feiert Silberhochzeit, seit stolzen 25 Jahren halten die Zuschauer dem Ermittler-Duo Max Ballauf und Freddy Schenk die Treue. Zu den Gaststars der 85. Folge aus Köln, „Spur des Blutes“, zählen am 23. Oktober 2022 Josef Hader und Robert Stadlober. „Es ist unvorstellbar, und wir sind mit den Figuren viel weitergekommen, als wir uns das je hätten vorstellen können“, zeigt sich Ballauf-Darsteller Klaus J. Behrendt im Interview mit Prisma selbst überwältigt vom Tatort-Dauereinsatz.

25 Jahre Ballauf und Schenk – welche Tatort-Kommissare sind am längsten im Einsatz?

Am 5. Oktober 1997 wurde mit „Tatort: Willkommen in Köln“ der erste gemeinsame Fall des Ermittlerteams Ballauf und Schenk, gespielt von Klaus J. Behrendt und Dietmar Bär, im Ersten ausgestrahlt. 25 Jahre später markiert die Tatort-Folge „Spur des Blutes“, die am 23. Oktober 2022 um 20:15 Uhr im Ersten zu sehen ist, bereits den 85. Tatort des Kölner Duos. Rekord? Nicht ganz.

„Spur des Blutes“ ist bereits der 85. Fall des Kölner Tatort-Teams Max Ballauf (Klaus J. Behrendt, links) und Freddy Schenk (Dietmar Bär). © WDR/Bavaria Fiction GmbH/Martin Valentin Menke

Länger im Dienst als die Kölner Kommissare Max Ballauf und Freddy Schenk sind beim ARD-Tatort lediglich zwei Münchner und eine Ludwigshafenerin. Dienstälteste Ermittlerin ist Ulrike Folkerts, die 1989 zum ersten Mal in „Die Neue“ als Kriminalhauptkommissarin Lena Odenthal in Erscheinung trat. Von 1996 bis 2018 wurde sie dabei von Andreas Hoppe als Mario Kopper unterstützt, seit 2014 ermittelt Lena Odenthal gemeinsam mit Johanna Stern, gespielt von Lisa Bitter.

Seit 1991 stehen Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl als Ivo Batic und Franz Leitmayr gemeinsam für den Tatort aus München vor der Kamera. Mit aktuell 90 Tatort-Folgen (Stand: 23. Oktober 2022) liegt das Münchner Ermittler-Team sogar noch vor Lena Odenthal mit 76 Fällen aus Ludwigshafen. Aber die Kölner sind den Münchnern mit 85 Fällen dicht auf den Fersen.

Tatort: Diese zehn Teams sind bisher am längsten im Fernsehen zu sehen

1. Seit 1989 im Dienst: Ulrike Folkerts als Lena Odenthal im Tatort aus Ludwigshafen

2. Seit 1991 im Dienst: Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl als Ivo Batic und Franz Leitmayr im Tatort aus München

3. Seit 1997 im Dienst: Klaus J. Behrendt und Dietmar Bär als Max Ballauf und Freddy Schenk im Tatort aus Köln

4. Seit 1999 im Dienst: Harald Krassnitzer als Moritz Eisner im Tatort aus Wien – seit 2011 gemeinsam mit Adele Neuhauser als Bibi Fellner

5. Seit 2002 im Dienst: Axel Prahl und Jan Josef Liefers als Frank Thiel und Professor Karl-Friedrich Boerne im Tatort aus Münster

6. Seit 2002 im Dienst: Maria Furtwängler als Charlotte Lindholm im Tatort aus Hannover/Göttingen – seit 2019 mit Florence Kasumba als Anaïs Schmitz

7. Seit 2003 im Dienst: Axel Milberg als Klaus Borowski im Tatort aus Kiel – seit 2018 mit Almila Bagriacik als Mila Sahin

8. Seit 2008 im Dienst: Richy Müller und Felix Klare als Thorsten Lannert und Sebastian Bootz im Tatort aus Stuttgart

9. Seit 2010 im Dienst: Ulrich Tukur als Felix Murot im Tatort aus Wiesbaden

10. Seit 2012 im Dienst: Jörg Hartmann und Anna Schudt als Peter Faber und Martina Bönisch im Tatort aus Dortmund

25 Jahre Kölner Tatort: Wie lange wollen Behrendt und Bär noch als Ballauf und Schenk ermitteln?

Die Kölner Kommissare Max Ballauf und Freddy Schenk zählen zu den beliebtesten und erfolgreichsten Tatort-Ermittlern. Aber denken die beiden Schauspieler Klaus J. Behrendt und Dietmar Bär nach 25 Jahren trotzdem langsam über ein Ende ihrer Karriere im Tatort nach? „Sicher haben auch wir eine Altersgrenze, aber darüber denken wir momentan noch nicht nach“, betont Behrendt im Interview mit der Teleschau. „Wir schauen mal, wie lange die Leute unsere Geschichten noch hören und sehen wollen.“

Ähnlich sieht das auch Behrendts Tatort-Kollege Dietmar Bär: „Es macht uns einfach noch zu viel Spaß. Solange man uns haben will, wollen wir noch ein bisschen weitermachen.“ WDR-Programmdirektor Jörg Schönenborn plant ebenfalls weiter mit dem Team aus Köln, wie er im Gespräch mit Prisma erklärt: „Wir vom WDR haben mit Ballauf und Schenk noch eine Menge vor. Ich glaube, das Publikum hat auch die Erwartung, dass die Beiden als gute Freunde, als Bekannte, als Vertraute bleiben. Vonseiten des WDR gibt es die Einladung, es sollte nicht der letzte Geburtstag sein.“