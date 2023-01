Mehrere Verletzte und Tote bei Messer-Angriff in Regionalzug auf dem Weg nach Hamburg

Von: Sebastian Peters, Felix Busjaeger

In Brokstedt kam es in einem Regionalzug zu einem tödlichen Messerangriff. Die Polizei ist vor Ort im Einsatz. © Sebastian Peters

In einem Regionalzug von Kiel nach Hamburg sind am Mittwoch mehrere Menschen verletzt worden. Informationen zum Tathergang liegen noch nicht vor.

Update um 22:00 Uhr: Fast sechs Stunden nach der Messerattacke mit zwei Toten und sieben Verletzten in einem Regionalzug von Kiel nach Hamburg ist der normale Verkehr auf der Strecke am Abend langsam wieder angelaufen. Die Polizei habe den Bahnhof in Brokstedt kurz nach 20.30 Uhr wieder freigegeben, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn.

Update um 17:10 Uhr: Auf der Fahrt von Kiel nach Hamburg kam es in einem RE zu einem Messerangriff, bei dem zwei Fahrgäste tödlich verletzt wurden. Weiterhin ist die Informationslage unklar, allerdings verdichten sich erste Indizien zur Frage, wer der mutmaßliche Täter sein könnte. Demnach soll ein etwa 20- bis 30-jähriger Mann mit einer Stichwaffe auf andere Personen eingestochen haben. Das bestätigte ein Sprecher der Polizei einem Reporter von 24hamburg. Aktuell soll es zwei Tote, drei Schwerverletzte und vier Leichtverletzte geben. Der Mann sei laut Polizei festgenommen worden. Keine Angaben gibt es bisher zu Motiv oder Identität.

Zum Tathergang teilte die Polizei mit, dass gegen 14:45 Uhr die ersten Notrufe bei den Einsatzkräften eingingen. Demnach soll der Mann auf Fahrgäste eingestochen haben. In Brokstedt hielt der Zug und zahlreiche Menschen stürmten ins Freie. Auf dem Bahnsteig wurde der mutmaßliche Täter von Ersthelfern und Einsatzkräften überwältigt. Dabei wurde er ebenfalls verletzt. Derzeit ist die Polizei mit einem Großaufgebot vor Ort im Einsatz und hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Deutsche Bahn teilte am Abend mit: „Den Angehörigen der Opfer gehört unser tiefes Mitgefühl. Den Verletzten wünschen wir eine baldige und vollständige Genesung.“

Messerangriff in Zug heute – was über die Tat bekannt ist

Erstmeldungen vom 25. Januar um 16:10 Uhr: Brokstedt – Bei einem Messer-Angriff in einem Regionalzug auf dem Weg von Kiel nach Hamburg sind mehrere Menschen verletzt worden. Es gab zwei Tote. Das sagte laut Deutscher Presse-Agentur Innenministerin von Schleswig-Holstein, Sabine Sütterlin-Waack. Es habe eine Festnahme gegeben, sagte die CDU-Politikerin. „Es ist ganz furchtbar. Wir sind alle völlig erschrocken und entsetzt, dass sowas passiert ist“, sagte sie dem NDR. Wie aus ersten Informationen hervorgeht, soll ein Mann kurz vor 15:00 Uhr vor der Ankunft im Bahnhof Brokstedt mit einem Messer auf Reisende losgegangen sein. Das berichtet 24hamburg.de.

Ein Polizist steht vor einem Regionalzug im Brokstedt. Am Mittwoch, dem 25. Januar, kam es zu einem Messerangriff © Sebastian Peters

Messer-Angriff in Regionalzug bei Brokstedt – Polizeieinsatz hält an

Die Hintergründe der Tat sind weiterhin unklar. Derzeit wird berichtet, dass Polizisten den mutmaßlichen Täter festgenommen haben. Das sagte ein Sprecher der Bundespolizei am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Derzeit ist der Bahnhof wegen der Polizeiarbeit gesperrt. Seit 14:57 Uhr steht der Zugverkehr still. Mehrere Rettungswagen sind vor Ort, auch ein Rettungshubschrauber ist in der Nähe gelandet.

Messerattacke in Brokstedt: Was über die Tat bekannt ist

Wie die Kieler Nachrichten schreiben, soll es sich bei dem Zug um den RE 7 auf dem Weg nach Hamburg handeln. Demnach sei der Mann während der Fahrt auf die Fahrgäste losgegangen. In der Folge sei eine Panik ausgesprochen.