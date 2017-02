Rangelei wird zur Tragödie: U-Bahn reißt Mann Bein ab

Berlin - Nach einem Streit wegen Nichtigkeiten stürzt ein junger Mann ins U-Bahn-Gleisbett und wird beim Herausklettern von einem Zug erfasst. Nach einer Notoperation ist der Schwerverletzte außer Lebensgefahr.

Eine einfahrende U-Bahn hat einem Mann in Berlin ein Bein abgetrennt. Der 24-Jährige stürzte in der Nacht zum Samstag ins Gleisbett einer U-Bahn-Station und wurde beim Herausklettern von dem Zug erfasst. In Lebensgefahr schwebe der Mann nach einer Notoperation nicht mehr, die Verletzungen seien aber dennoch sehr ernst, sagte ein Sprecher der Polizei am Sonntag auf Anfrage.

Dem Unglück vorausgegangen war eine Rangelei am Bahnsteig, nachdem der Mann und seine vier Begleiter kurz nach Mitternacht mit zwei anderen jungen Männern im Alter von 17 und 18 Jahren in Streit gerieten. Der genaue Grund des Streits blieb zunächst unklar, es habe sich jedoch um eine Nichtigkeit gehandelt, erklärte die Polizei. Gegen die 17 und 18 Jahre alten Männer werde wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt.

dpa