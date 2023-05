Feuerwerk beim Hamburger Hafengeburtstag 2023 – wann und wo

Von: Sebastian Peters

Das Feuerwerk zum Hamburger Hafengeburtstag 2023 findet statt. Allerdings ist es noch unklar, wie groß es werden wird.

Hamburg – Es ist so weit: Der 834. Hamburger Hafengeburtstag 2023 kann gefeiert werden. Dabei darf natürlich das feierliche Feuerwerk zum Geburtstag des Hafens nicht fehlen. Für 20.000 € wird es ein 15 Minuten langes Feuerwerk geben.

Wann ist das Feuerwerk am Hafengeburtstag 2023? Zum 834. Hafengeburtstag wird es wieder ein großes Feuerwerk geben. Um 22:30 Uhr soll das Feuerwerk gegenüber der Hamburger Landungsbrücken gezündet werden.

Feuerwerk während Hafengeburtstag 2023 findet statt – so ist es in Hamburg geplant

Im vergangenen Jahr wurde das Feuerwerk mit einer Lichtshow ergänzt. Beim 834. Hafengeburtstag wird es eine Mischung aus Feuerwerk und „Lichtshow“ geben. Zuerst werden sämtliche Schiffe ihre Lichter auf der Elbe abschalten. Nachdem das Feuerwerk beginnt, werden auf ein bestimmtes Zeichen die Schiffe ihre Lichter wieder einschalten.

Stadt: Hansestadt Hamburg Besondere Location: Hamburger Hafen Veranstaltung: 834. Hafengeburtstag Datum: 5. bis 7. Mai 2023

Wann, wo und wie genau: Alle Infos zum Hamburger Hafengeburtstag 2023

Das Feuerwerk in diesem Jahr wird am 6. Mai 2023, um 22:30 Uhr gegenüber den Hamburger Landungsbrücken entzündet werden. Es soll insgesamt 15 Minuten lang brennen und zu der Musik von Coldplay („A Sky full of Stars“) und Christina Stürmer („Millionen Lichter“) den Hamburger Himmel erleuchten, berichtet das Hamburger Abendblatt.

Hafengeburtstag 2023: Feuerwerk über Hamburg am Samstag Fotostrecke ansehen

Während des Hafengeburtstags gibt es zahlreiche Veranstaltungen und Attraktionen entlang der Elbe, darunter Schiffsparaden, Schiffsbesichtigungen, Live-Musik, ein Schlepperballett und ein großes Feuerwerk. Die Feierlichkeiten erstrecken sich über etwa sechs Kilometer entlang der Elbe und beinhalten verschiedene Veranstaltungsorte, wie die Fischauktionshalle in Altona, die Kehrwiederspitze, die HafenCity, den Traditionsschiffhafen, den Grasbrookhafen, die Speicherstadt und den Museumshafen Oevelgönne.

Der Hafengeburtstag ist ein wichtiger Bestandteil der Hamburger Kultur und zieht Besucher aus aller Welt an, die an den Festlichkeiten teilnehmen und die maritime Tradition Hamburgs feiern möchten.