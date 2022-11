Corona „zu 99,9 Prozent aus Labor“: Umstrittene Studie sorgt für Wirbel

Von: Ulrike Hagen

Spekulationen, das Coronavirus stamme aus einem Labor in China, gab es bereits viele. Eine neue Studie, die das beweisen will, sorgt nun für Wirbel.

Würzburg/Bozeman/Durham – Seit am 11. März 2020 die WHO die Corona-Epidemie offiziell zu einer weltweiten Pandemie erklärte, beherrschen zwei Thesen die Diskussion um die Entstehung des Coronavirus. Die eine geht davon aus, dass das Virus vom Tier auf den Menschen übergesprungen ist. Gerade erst hat es auch einen Hinweis auf den Ursprung der Omikron-Varianten BQ.1.1 und XBB gegeben. Zur anderen These: Die mutmaßt, das Virus sei absichtlich oder versehentlich einem Labor entwichen.

Handfeste Belege für letztere These will jetzt eine Studie liefern, die von drei Forschern – unter ihnen ein Immunologe der Universität Würzburg – im Netz veröffentlicht wurde.

Ein Forscherteam behauptet, Hinweise darauf gefunden zu haben, dass das Coronavirus aus einem chinesischen Labor stammt. (Symbolbild) © Jane Barlow/dpa

Deutscher Forscher sicher: Corona stammt aus chinesischem Labor – und wurde nicht von Tieren übertragen

Nicht nur der Einfluss von Omikron BQ.1.1 und XBB auf den Corona-Winter, für den Wissenschaftler drei Szenarien zeichnen, sorgt in diesen Tagen für Schlagzeilen. Auch die steile These, die Wissenschaftler mit ihrer vorab publizierten Forschungsarbeit untermauert sehen, die sie auf BioRxiv, einem Preprint-Server für Biowissenschaften veröffentlichten, verursacht einigen Wirbel in Virologenkreisen. Das internationale Team von drei Forschern aus Deutschland und den USA will Hinweise darauf gefunden haben, dass das Coronavirus tatsächlich aus einem Labor stammt.

„Covid kommt zu 99,9 Prozent aus Labor“: Deutscher Forscher sorgt für Wirbel

„In Kombination mit anderen molekularen Hinweisen zeigen unsere Ergebnisse, dass dieses Virus zu 99,9 Prozent eine künstliche, wahrscheinlich manipulierte Kopie eines natürlichen Virus ist“, erklärt der dieses Jahr mit dem Innovationspreis der Deutschen Biotechnologietage ausgezeichnete Valentin Bruttel, einer der Studienautoren, gegenüber ntv.de. Anders als bei den neuen Mutationen – der Omikron-Variante BQ.1.1, die sich in Deutschland rasant schnell verbreitet und der neuen Corona-Variante Omikron XXB, die in Singapur entdeckt wurde, ist in der Arbeit von einem „infektiösem Klon“, sprich: gezielter Manipulation, die Rede.

Corona aus dem Labor: Studie will Nachweise für gezielte Manipulation entdeckt haben

Gegenüber dem Nachrichtensender erklärte der Forscher, im Genom von Sars-CoV-2 eine Art „Fingerabdruck“ als Nachweis für eine gezielte Manipulation entdeckt zu haben, ein regelmäßiges, auffälliges Muster im Virus-Erbgut, das „natürlich“ so nicht auftrete. Die vorab veröffentlichte Arbeit mit dem Titel „Endonuklease-Fingerprint deutet auf einen synthetischen Ursprung von SARS-CoV-2 hin“ will diese Auffälligkeiten belegen.

Labore, die für die sogenannte „Gain-of-function-Forschung“ RNA-Viren wie Sars-CoV-2 genetisch verändern, setzten es demnach aus einzelnen DNA-Bausteinen neu zusammen. Zurück blieben sichtbare Erkennungsstellen im Erbgut. Diese Erkennungsstellen könnten es auch erleichtern, aus einem fertigen DNA-Genom viele verschiedene künstliche Virus-Varianten zu kreieren. „In natürlichen Viren sind die Erkennungsstellen komplett zufällig verteilt“, so Bruttel laut ntv.de.

Was ist „Gain-of Function“-Forschung? Die Gain-of-function-Forschung (GoF, GOF, auf Deutsch etwa: „Funktionsgewinn-Forschung“) ist ein Bereich der medizinischen Forschung, der darauf abzielt, die Übertragbarkeit und/oder Virulenz von Krankheitserregern zu erhöhen. Ziel ist es, Krankheitserreger und ihre Interaktion mit menschlichen Wirten zu verstehen. Gain-of-function-Forschung wird eingesetzt, um auftretende Infektionskrankheiten und die Entwicklung von Pandemien besser vorherzusagen und (angepasste) Impfstoffe zu entwickeln. Die Gain-of-Function-Forschung der Virologie beinhaltet Experimente, die darauf abzielen, Krankheitserreger zu manipulieren. Dafür wird das Erbgut im Labor „umgebaut“. Eine Gain-of-function-Mutation verändert das Erbgut so, dass es eine neue, abnormale Funktion erhält. Meist sind diese Mutationen dominant. Im Gegensatz zur sogenannten „Loss-of-function“-Mutation kommt es also zu einer Verstärkung der Funktion, wie etwa einer stark erhöhten Übertragbarkeit eines Erregers.

„Unwissenschaftlicher Nonsens“: Wissenschaftler watschen Studie zu Coronavirus-Ursprung ab

Die Veröffentlichung der Studie schlägt im Netz inzwischen hohe Wellen. Der Mikrobiologe und Immunologe Kristian G. Andersen vom Scripps Research Institute in La Jolla, Kalifornien, watscht die Studie auf Twitter als unwissenschaftlichen „Nonsens“ ab. Sie sei so fehlerhaft, dass sie „nicht einmal in einem molekularbiologischen Kindergarten bestehen würde“.

Uni Würzburg in Stellungnahme: „Frage nach Ursprung von SARS-CoV-2 weiter offen“

Auch der promovierte US-Mikrobiologe Alex Crits-Christoph ätzt: „Es gibt viele Arten von ‚falsch‘ in der Wissenschaft ... aber hier ist die wichtigste: Die ‚ungewöhnlichen‘ Stellen sind alle exakt so in natürlichen Fledermaus-Coronaviren zu finden.“ Die Universität Würzburg reagierte mittlerweile mit einer „Wissenschaftlichen Stellungnahme“, die man nur als Gegendarstellung lesen kann, auf die umstrittene Publikation ihres Mitarbeiters Bruttel.

In der am 26. Oktober veröffentlichten Pressemitteilung heißt es: „In der Summe ergibt sich aus den Analysen, die erhebliche methodische Schwachstellen aufweisen, keine sichere Evidenz für die von den Autoren formulierte Schlussfolgerung, dass SARS-CoV-2 synthetischen Ursprungs sei.“ Die Frage nach dem Ursprung von SARS-CoV-2 bleibe damit „weiterhin offen“.

Corona-Studie: Bruttel warnt vor den Folgen von Gain-of-Function-Forschung

Das Anliegen des deutschen Forschers, mit der Arbeit auch auf die Gefahren der sogenannten Gain-of-Function-Forschung aufmerksam zu machen, bleibt jedoch brandaktuell. Gerade erst entwickelten Forscher der Boston University im Labor einen neuen Covid-19-„Killerstamm“, der zu 80 Prozent tödlich verläuft. Die Corona-Forschung, für die der Wuhan-Stamm mit der Omikron-Variante kombiniert wurde, sorgte für Entsetzen selbst unter Experten.

Das Risiko einer durch künstliche Viren versehentlich ausgelösten Pandemie würde noch viel zu stark unterschätzt, warnt Bruttel: „Angesichts der Fortschritte in der Biotechnologie und der geringen Kosten für die Herstellung infektiöser Klone besteht ein dringender Bedarf an Transparenz in der Coronavirusforschung ... und eine globale Koordinierung der biologischen Sicherheit, um die Risiken eines unbeabsichtigten Entweichens infektiöser Klone aus dem Labor zu verringern.“