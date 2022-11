„Bibber-Winter“ erwischt Deutschland: Bis zu minus 15 Grad erwartet

Von: Sebastian Peters

Sie soll kommen: Die große „Kältepeitsche“ könnte Deutschland nahezu einfrieren. Mit Temperaturen von bis zu minus 15 Grad wird es in Deutschland richtig kalt.

Hamburg/Bremen/Hannover – Es wird kalt. Richtig kalt. Neuste Vorausrechnungen deuten an, dass sich einige Orte in Deutschland schon bald auf Temperaturen von bis zu minus 15 Grad vorbereiten können. Auch Hamburg und den Norden mit Niedersachsen und Bremen trifft die Bibberkälte mit voller Wucht. Zwar zeigen aktuell verschiedene Wettermodelle noch unterschiedliche Temperaturen an, allerdings sind sich alle Wettervorhersagen einig. Denn wie eingangs erwähnt: Es wird kalt.

Wetter-Vorhersage: Experte kündigt eiskalten Winter an – Temperaturen von bis zu minus 15 Grad erwartet

Der Start der Kältewelle soll am 2. Advent sein. „Wir sehen: Da wird es langsam kälter“, so Dominik Jung, Diplom-Meteorologe bei wetternet. Sogar Schnee sein möglich, so Jung weiter. In Baden-Württemberg wird auch schon über Schnee zum Advent gerätselt. Allerdings soll der Schnee nur im Osten von Deutschland niedergehen. Wie viel, ist unklar. Auch rund um den Nikolaustag soll es ordentlich frostig werden. Im Osten von Deutschland seien Temperaturen von bis zu Minus 10 Grad zu erwarten. Wer bei diesen Minusgraden seine Wohnung heizen möchte, kann mit einfachen Tipps ohne Heizung auskommen.

Der Winter stattet Deutschland bald einenm richtig eisigen Besuch ab. © Jan Eifert via www.imago-images.de

Ab dem 8. Dezember geht es den richtig los mit der Kältepeitsche. Eine eisige Ostlage mit „mit ziemlich strammer Kälte“ trifft große Teile von Deutschland. Temperaturen von bis zu minus 15 Grad seien möglich, so der Experte. Allerdings sei kaum bis kein Schnee zu erwarten. Höchstwerte am 9. Dezember sollen in Hamburg zum Beispiel bei minus ein Grad liegen.

Wetter-Prognose sagt für Nordwesten leichte Plusgrade voraus

Der Wetterexperte deutet aber darauf hin, dass der Modelllauf noch relativ unsicher sei. Nach dem jetzigen Modelllauf soll ab dem Nikolaustag Dauerfrost angesagt sein. Nur im Nordwesten sollen vereinzelt noch leichte Plusgrade messbar sein. Es scheint also das richtige Wetter im Anmarsch zu sein, um Quarkstollen ohne Rosinen zu Hause zu backen.

Bei den angekündigten Minusgraden ist es, besonders beim Autofahren, wichtig vorbereitet zu sein. Wer ohne Winterreifen oder ohne die Scheibe von Eis und Schnee zu befreien trotzdem fährt, riskiert ein hohes Bußgeld. Immerhin: passend zur kalten Jahreszeit wurde in Hamburg die bekannte Alstertanne aufgestellt. Am 24. November 2022 soll sie auch endlich erleuchten.