11.11. in Köln: So läuft der Start in den Kölner Karneval ab

Am 11.11. wird in Köln der Karnevalsstart in die Session 2023 gefeiert (Symbolbild) © Oliver Berg/dpa

Am 11.11. wird in Köln Karneval gefeiert. Zehntausende Feiernde werden erwartet – allein im Party-Hotspot. Darum gilt ein strenges Sicherheitskonzept.

Köln – „Wir gehen davon aus, dass die Straßen und auch die Kneipen voll werden – und auch lange voll bleiben“, sagt Polizeisprecher Christoph Schulte im Interview mit 24RHEIN. Am 11.11. wird in Köln der Start in den Kölner Karneval gefeiert. Der sogenannte Sessionsstart ist dabei erstmalig seit der Corona-Pandemie wieder ohne strengen Corona-Regeln möglich. Außerdem fällt der Karnevalsauftakt auf einen Freitag, dadurch wird es wohl noch voller in den Kneipen und auf den Straßen.

24RHEIN berichtet im Liveticker, wie der 11.11. in Köln abläuft.

Allein im Party-Hotspot rund um die Zülpicher Straße werden rund 20.000 Menschen erwartet. Und auch bei der Sessionseröffnung am Heumarkt und im Tanzbrunnen werden Zehntausende erwartet. Damit alles sicher abläuft, setzt die Stadt auf ein strenges Sicherheitskonzept. Neben Kontrollen und einem Glasverbot gibt es Schleusen, mit denen die Sicherheitskräfte den Ansturm leiten sollen. (jw)