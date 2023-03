Sitzplan, Outfits, Balkonverbot – Harry und Meghan droht Krönung zweiter Klasse

Die Einladung zur Krönung von König Charles haben Prinz Harry und Meghan Markle in der Tasche, unklar ist allerdings, ob sie bei einer drohenden zweitklassigen Behandlung auch zusagen.

London – Es sind nur noch wenige Wochen bis zur Krönung von König Charles III. (74) am 6. Mai, doch offenbar können sich Meghan Markle (41) und Prinz Harry (38) immer noch nicht zu einer Zusage durchringen. Einerseits wird Harry den großen Tag seines Vaters trotz aller Streitigkeiten nicht verpassen wollen, auf der anderen Seite müssen die Sussexes damit rechnen, als Gäste zweiter Klasse behandelt zu werden.

„Werden ihnen die kalte Schulter zeigen“: Verwandte wollen Meghan und Harry bei Krönung ausgrenzen

Saßen Meghan und Harry bei der Beerdigung von Queen Elizabeth II. (96, † 2022) noch direkt hinter König Charles und Königsgemahlin Camilla (75), müssten sie bei der Krönung vermutlich weiter hinten Platz nehmen. „Viele Familienmitglieder wollen einfach nichts mehr mit ihnen zu tun haben. Wenn sie sie bei der Krönung sehen müssen, dann ist das so, aber sie wollen keinen Kontakt mit ihnen“, zitiert Daily Mail einen Freund der Familie. „Sehr viele Verwandte werden ihnen die kalte Schulter zeigen. Einer sagte zu mir: ‚Ich hoffe, sie sitzen in Island‘.“

Sollten sich Prinz Harry und Meghan Markle dazu entscheiden, persönlich an der Krönungszeremonie von König Charles III. in der Westminster Abbey teilzunehmen, werden sie selbst dabei nicht aktiv werden. Eine Schlüsselrolle wird Harry als Fünftem der aktuellen Thronfolge nicht zukommen. Während Prinz William (40) in seiner Rolle als Prince of Wales während des Gottesdienstes vor seinem Vater niederknien und dem König die Treue schwören wird, bleibt Prinz Harry nur die Rolle des Zuschauers.

Krönung der britischen Monarchen Die Krönung der britischen Monarchen findet traditionell in der Westminster Abbey in London statt. In der feierlichen Zeremonie führt der Erzbischof von Canterbury die Königin oder den König in sein Amt ein. Teile des Gottesdienstes sind die Eidablegung des Monarchen, die Darreichung der Bibel und der Kronjuwelen, die Salbung und schließlich die Krönung mit der St.-Edwards-Krone.

Kein Platz für Archie und Lilibet: George, Charlotte und Louis stehen bei der Krönung im Mittelpunkt

Gleiches gilt auch für die anschließende Prozession zum Buckingham-Palast, an der Meghan und Harry laut The Mirror nicht dabei sein werden, da sie aktuell nicht zu den arbeitenden Royals zählen. Wenn der frisch gekrönte König Charles dann gemeinsam nach dem Gottesdienst mit Königin Camilla den Menschenmassen aus der Krönungskutsche, der „Gold State Coach“, zuwinkt, werden sich die Sussexes ein anderes Fortbewegungsmittel suchen müssen. Prinz William und Prinzessin Kate (41) hingegen dürfen mit ihren Kindern Prinz George (9), Prinzessin Charlotte (7) und Prinz Louis (4) in der Kutsche hinter dem Königspaar Hof halten.

Apropos Kinder: Es wird angenommen, dass Archie (3) und Lilibet (1) keine Einladung zur Krönung erhalten haben. Der Grund soll das Alter der beiden Kinder von Harry und Meghan sein und somit die Gefahr von „Unruhe und Wutanfällen“, wie ein Insider gegenüber dem OK!-Magazin ausplaudert. Historikerin Dr. Tessa Dunlop (49) betont allerdings laut trueroyalty.tv, dass es sehr merkwürdig wäre, wenn nicht zumindest Archie, der am Tag der Krönung seinen vierten Geburtstag feiert, Teil der Zeremonie wäre. Charles selbst sei 1953 mit vier Jahren ebenfalls bei der Krönung seiner Mutter, Queen Elizabeth II., dabei gewesen.

Ohne Krone und royale Robe: Meghan und Harry müssen auf spezielle Krönungs-Outfits verzichten

Ein Krönchen für Meghan, eine Uniform für Prinz Harry? Nicht bei der Krönung von König Charles. Laut The Mirror wird erwartet, dass der Herzog und die Herzogin von Sussex sich optisch ebenfalls von den Royals im Dienst der Krone abheben werden. Ihre Krönungs-Outfits können Harry und Meghan dann auch nicht auf dem Balkon des Buckingham-Palasts präsentieren, denn auch hier gilt: Nicht arbeitende Royals müssen leider draußen bleiben.

„Im Buckingham-Palast werden der König und die Königin, begleitet von Mitgliedern der königlichen Familie, auf dem Balkon erscheinen, um die zeremoniellen Ereignisse des Tages abzuschließen“, so die offizielle Mitteilung des Königshauses. Auch der in Ungnade gefallene Prinz Andrew (63) wird vom Balkon verbannt. Allerdings wurde bereits berichtet, dass Meghan und Harry das Balkon-Verbot nicht akzeptieren wollen – ihre Teilnahme an der Krönung haben die Sussexes an eine Reihe von Forderungen geknüpft. Verwendete Quellen: mirror.co.uk, dailymail.co.uk, ok.co.uk, trueroyalty.tv