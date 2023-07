„Tatort“ kommt mit „Gold“ aus Sommerpause zurück

Der populäre ARD-Sonntagskrimi „Tatort“ wird nach elf Wochen Sommerpause am 3. September „Gold“ zurückkehren. © Christian Koch/SWR/ARD/dpa

Noch laufen Wiederholungen, doch ab September können sich „Tatort“-Fans auf neue Folgen freuen. Der erste Fall nach der Sommerpause spielt in Ludwigshafen.

Ludwigshafen - Der populäre ARD-Sonntagskrimi „Tatort“ wird nach elf Wochen Sommerpause am 3. September mit neuen Fällen zurückkehren. Die erste frische Folge kommt in knapp fünf Wochen vom Südwestrundfunk (SWR), wie aus der Planung der Programmdirektion des Ersten hervorgeht.

Es handelt sich um den Schatzsuche-Krimi „Tatort: Gold“ aus Ludwigshafen, der mit dem Nibelungen-Mythos und der gegenwärtigen Gier nach Gold spielt. Auch 2022 startete die dienstälteste „Tatort“-Ermittlerin Lena Odenthal (Ulrike Folkerts) nach der Sommerpause in den TV-Herbst.

Schon eine Woche vor dem Odenthal-„Tatort“ - am 27. August - gibt es einen neuen „Polizeiruf 110“-Krimi aus Magdeburg. Im MDR-Sonntagskrimi „Du gehörst mir“ mit Claudia Michelsen als Hauptkommissarin Doreen Brasch verschwindet mitten in der belebten Innenstadt ein Baby.

Bevor diese neuen Krimis kommen, wiederholt das Erste sonntagabends erstmal noch alte Folgen: am 6. August den Stuttgart-„Tatort: Der Welten Lohn“ (von 2020), am 13. August den Kieler „Tatort: Borowski und die Angst der weißen Männer“ (von 2021) und am 20. August den Münster-„Tatort: Limbus“ (von 2020). dpa