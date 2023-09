Agnetha Fältskog mit Musikvideo zu neuem Song

Agnetha Fältskog von Abba bringt im Oktober ein neues Soloalbum heraus. © Ian West/PA Wire/dpa

Alle Abba-Fans werden entzückt sein: Sängerin Agnetha Fältskog legt ein neues Album vor. Und zeigt sich in einem Video als Traumfigur im poppigen 70er-Stil.

Stockholm - Abba-Star Agnetha Fältskog (73) hat am Mittwoch das Musikvideo zu ihrem neuen Lied „Where Do We Go From Here?“ veröffentlicht. Der Animationsfilm zeigt eine junge Version der Sängerin in einer Art Traumwelt, zum Teil gekleidet in Outfits, die stark an ihre Zeit in der Popgruppe Abba erinnern.

Auch animierte Versionen ihrer beiden Hunde sind in dem Video zu sehen sowie Fältskogs erstes Auto. „Als ich das Video zum ersten Mal sah, traute ich meinen Augen nicht!“, schrieb Fältskog auf Instagram. Es sei so schön und so emotional gewesen.

Zuvor hatte Fältskog angekündigt, am 13. Oktober ein neues Album mit dem Titel „A+“ herauszubringen - das erste Soloprojekt der Sängerin seit zehn Jahren. Der eingängige Popsong „Where Do We Go From Here?“ ist die erste Single daraus.

Agnetha Fältskog hat in den 1970er Jahren zusammen mit Björn Ulvaeus, Benny Andersson und Anni-Frid Lyngstad die schwedische Kultband Abba gebildet. Die Gruppe feierte mit Songs wie „Waterloo“, „Dancing Queen“ und „Mamma Mia“ Welterfolge. Später brachte Fältskog mehrere Solo-Alben heraus. Im November 2021 hatten Abba dann ihr erstes gemeinsames Studioalbum seit fast 40 Jahren veröffentlicht. dpa