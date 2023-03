„Zu beschäftigt“: König Charles hat keine Zeit für Prinz Harry während London-Besuch

Von: Susanne Kröber

Prinz Harrys Blitzbesuch in London würde sich für ein Versöhnungsgespräch anbieten – aber Charles und William haben keine Zeit für den Herzog.

London – Prinz Harry (38) will seinen Worten Taten folgen lassen. Nachdem er die britische Klatschpresse bereits in seiner Biografie „Spare“ (dt.: „Reserve“) und in der Netflix-Doku „Harry & Meghan“ massiv kritisiert hatte, zieht er jetzt gegen den Verlag Associated Newspapers Limited (ANL), unter anderem Herausgeber der Daily Mail und der Mail On Sunday, vor Gericht. In der auf vier Tage angesetzten Anhörung in London geht es um den Vorwurf der rechtswidrigen Informationsbeschaffung mithilfe illegaler Abhörmethoden.

Prinz Harry sucht Kontakt zu König Charles – ohne Erfolg

Den weiten Weg von Montecito nach London nahm Prinz Harry in Kauf, um persönlich vor Ort der Anhörung am High Court beizuwohnen. Harrys Vorwurf laut der Gerichtsakten, aus denen Newsweek zitiert: „Verdacht und Paranoia wurden durch die Veröffentlichung der rechtswidrigen Artikel durch Associated verursacht. Freunde gingen dadurch verloren oder der Kontakt wurde abgebrochen, und jeder wurde zu einem ‚Verdächtigen‘, da er durch die Art und Weise, wie die Artikel geschrieben wurden, zu dem Schluss kam, dass die ihm nahestehenden Personen die Quelle dieser Informationen waren, die den Zeitungen von Associated zur Verfügung gestellt wurden.“

Auch Schwiegermutter Camilla (75) wurde von Prinz Harry in einem Interview Anfang des Jahres beschuldigt, Informationen an die Presse gegeben zu haben, um selbst in einem besseren Licht dazustehen. Bei König Charles III. (75) soll Harry damit eine rote Linie überschritten haben. Nachdem Charles seinen eigentlich für Anfang der Woche geplanten Staatsbesuch in Frankreich aufgrund andauernder Proteste verschieben musste, befinden sich Vater und Sohn nun ganz überraschend zeitgleich in Großbritannien. Prinz Harry soll laut The Telegraph auch tatsächlich den Kontakt gesucht haben – wurde aber abgebügelt.

High Court of Justice Der High Court ist im Londoner Gerichtsgebäude Royal Courts of Justice untergebracht und kümmert sich in erster Instanz um wichtige Fälle. Das Obergericht ist in drei Abteilungen aufgegliedert, die Kammer für Wirtschaftssachen, die Kammer für Familienrecht und die Kammer für Zivilangelegenheiten. Der High Court of Justice ist allerdings nicht die höchste Instanz im Vereinigten Königreich, das höchste Gericht ist der ebenfalls in London angesiedelte Supreme Court of the United Kingdom.

„Terminkalender gerammelt voll“: König Charles hat vor Deutschland-Reise keine Zeit für Prinz Harry

„Prinz Harry hat das Büro seines Vaters kontaktiert und ihm wurde bereits mitgeteilt, dass er zu beschäftigt ist“, so ein Insider. „Er wird den König nicht sehen, dessen Terminkalender gerammelt voll ist. Der Monarch ist diese Woche in Deutschland und hat davor auch Verpflichtungen im Terminkalender.“ Der Buckingham-Palast soll außerdem laut The Sun mitgeteilt haben, dass sich König Charles vor seiner Abreise nach Deutschland am Mittwochmorgen nicht in Windsor aufhalte, sondern in Highgrove in der englischen Grafschaft Gloucestershire.

Obwohl sich beide in Großbritannien aufhalten, wird es nicht zu einem Treffen zwischen König Charles und Prinz William kommen. (Fotomontage) © picture alliance/dpa/PA Wire/Jordan Pettitt

Auch ein Treffen mit Prinz William (40) und Prinzessin Kate (41) gilt als unwahrscheinlich. Prinz George (9), Prinzessin Charlotte (7) und Prinz Louis (4) haben Osterferien und befinden sich deshalb nicht in Windsor. Die Hoffnung auf ein klärendes Gespräch vor der Krönung von Charles und Camilla am 6. Mai war also offenbar vergebens. So oder so droht Harry und Meghan bei der Krönung eine Behandlung zweiter Klasse. Verwendete Quellen: newsweek.com, telegraph.co.uk, thesun.co.uk