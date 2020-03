Tochter (31) von Lenny Kravitz: Nur Blumen verdecken ihren Oberkörper - Kollegin reagiert fassungslos

Die Tochter (31) von Lenny Kravitz zeigt sich komplett entblößt. Nur ein Strauß Blumen verdeckt den Oberkörper von Zoë Kravitz

Die Tochter von Lenny Kravitz, Zoë Kravitz zieht auf Instagram blank Nur ein paar Blumen verdecken ihren entblößten Oberkörper

verdecken ihren entblößten Oberkörper Auch Supermodel Bella Hadid ist von dem Foto begeistert

New York - Nach dem Motto „Blumen sagen mehr als tausend Worte“ hat Zoë Kravitz (31) auf Instagram ein Foto von sich selbst gepostet, auf dem sie außer Blumen nicht viel anhat. Nur ein paar einzelne Blüten verdecken ihren Oberkörper. Ihr Kommentar zu dem Post fällt ähnlich sparsam und blumig aus.

Ihren Körper verdeckt Lenny Kravitz‘ Tochter nur mit einem kleinen Blumenstrauß, die Blütenblätter verdecken ihre Brustwarzen. Denn laut Instagram-Richtlinien wäre deren Abbildung verboten. Die Plattform löscht jedes Foto, auf dem entsprechende Körperteile zu sehen sind. Da Zoë ihre Oberweite mit den roten Blumen verdeckt, bleibt das Bild glücklicherweise für die Fans aber erhalten.

Blanke Oberweite und volle Blüten: Zoë Kravitz

Unter ihrem Foto behielt sie das Motto „Blumen sagen mehr als tausend Worte“ bei und kommentierte nichts weiter, als einen Blumenstrauß-Emoji - sehr passend.

Vielleicht möchte die Schauspielerin ihren Followern ja buchstäblich etwas durch die Blume sagen. Die sind auf jeden Fall begeistert von dem blumig-sinnlichen Bild. Auch Model-Kollegin Bella Hadid ist beeindruckt - und ein wenig neidisch. Das Supermodel würde nach eigenen Angaben für Zoë Kravitz sterben und schreibt weiter: "Was zum Teufel ist das? Du bist ein Engel des Himmels". Engel des Himmels oder doch eher Königin der Blumen?

Tochter von Lenny Kravitz hüllenlos

Die Tochter von Schauspielerin Lisa Bonet und Musiker Lenny Kravitz ist nicht nur erfolgreiche Schauspielerin, sondern auch Model und Musikerin. Zoë Kravitz kann also durchaus als Allround-Talent gelten. Bald wird sie mit ihrem Schauspielkollegen Robert Pattinson in dem neu verfilmten „Batman“-Film zu sehen sein. Dass sie in ihrer Rolle als „Catwoman“ ein wenig mehr anhaben wird als ein paar Blumen, davon ist allerdings auszugehen.