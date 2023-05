Die Zeit rennt: Wird Prinzessin Kates Krönungskleid nach Tiara-Streit noch rechtzeitig fertig?

Von: Annemarie Göbbel

Am Tag der Krönung Charles II. und Camillas richten sich auch alle Augen auf Prinzessin Catherine, die als künftige Königin eine besondere Verantwortung trägt. Doch die Zeit wird knapp.

London – Sie ist als modische Perfektionistin bekannt, doch bei der Krönung König Charles III. (74) lastet ein besonderer Druck auf Kate Middleton (41), deren Outfit mit ihrem Schwiegervater zusammen in die Geschichte eingehen wird. Da Prinz William (40) als künftiger Thronfolger als nächster zur Krönung schreiten wird, hat Kates Outfit auch dem Anspruch einer künftigen Königin zu genügen. Erst jetzt, drei Wochen vor der Krönung, wurden die Outfit-Richtlinien weitergegeben, was zum historischen Anlass getragen werden darf. Ein Streit um die Tiaras verzögerte zudem die Arbeiten, wie der Mirror bekannt gab.

Charles III. wünscht sich eine moderne Kleiderordnung, was weibliche Royals in Panik versetzt

Eine Quelle behauptete, dass Unentschlossenheit zwischen den Haushalten zu einem Streit darüber geführt habe, welche Diademe die weiblichen Royals tragen sollten. Sie fügte hinzu: „Die hochrangigen weiblichen Royals wurden erst diese Woche über ihre Outfits informiert.“ Jetzt rennt ihnen die Zeit davon, dabei sollte für das einmalige historische Ereignis alles perfekt sein. Trugen bei der letzten Krönung vor 70 Jahren fast alle königlichen Frauen Diademe, wurde jetzt sogar angedeutet, es bestehe die Möglichkeit, gänzlich auf Diademe zu verzichten. Selbst lange Roben standen zur Debatte.

Angeblich ist die Diskussion und Entscheidung über das Tragen von Tiaras laut dem People-Magazin jedoch noch nicht abgeschlossen. Die meisten wünschten sich, dass die royalen Mitglieder bei der historischen Zeremonie ihre schönsten Kleider und Schmuckstücke tragen. Die Panik wächst, dass nicht alles perfekt sein könnte.

Traditioneller Look zur Krönung Bei der Krönung von George VI. (56, † 1952) im Jahr 1937 trugen eine junge Prinzessin Elizabeth (96, † 2022) und Prinzessin Margaret (71, † 2002) sogar Krönchen – kleine Kronen, nicht nur Diademe.

„Sagen wir, Camilla trägt ein helles Blau, dann könnte Kate ein etwas dunkleres Blau tragen oder so etwas in der Art, Blau ist immer ihre Lieblingsfarbe.“

In einem exklusiven Interview mit dem Express wagt die Stylistin Miranda Holder eine Vorhersage, was Prinzessin Catherine ihrer Meinung nach zur Krönung tragen wird. Miranda: „Sie wird ein unglaubliches Kleid tragen. Ich tippe entweder auf ein Packham oder ein McQueen, denn das sind die beiden, die sie bei solchen Anlässen am liebsten anzieht.“ Häufig würden Änderungen eingearbeitet, berichtet sie weiter: „Das ist etwas, was sie [die Royals] oft tun, sie nehmen ein Design und machen es noch bescheidener, damit Kate zu unserer sittsamen zukünftigen Königin passt.“

Krönung ohne Diademe? Für die Zuschauer und sicher auch für die Prinzessin von Wales wäre es wundervoll einen ikonischen Look zu tragen, wie beim Empfang des Diplomatischen Korps, bei dem Catherine die Lotus Flower Tiara im Haar trug (Fotomontage). © i Images/Imago & Papis Starface/Imago

Laut der Stylistin werde Kates Krönungsoutfit aber davon abhängen, ob die Prinzessin von Wales an diesem Tag auffallen möchte. Holder: „Ich bin zwiegespalten, denn natürlich geht es hier um Charles, aber sie ist auch das Aushängeschild der königlichen Familie, und sie wurde als nächste Königin positioniert, also vermute ich, dass sie sich mit Camilla abstimmen wird.“ Was Kates Haare angeht, so sagt Miranda voraus, dass die Prinzessin sie „hochgesteckt und eher traditionell“ tragen wird, aber die Modeexpertin hat auch eine Vorhersage für das Diadem, das Kate tragen könnte: „Ich tippe auf die Lover‘s Knot Tiara, aber um ehrlich zu sein, würde ich gerne etwas anderes von ihr sehen.“ König Charles selbst möchte nicht im traditionellen Königsgewand mit Seidenstrümpfen und Reithose gekrönt werden. Es wird spannend. Verwendete Quellen: express.co.uk, mirror.co.uk, people.com, dianalegacy.com