ZDF-Moderator überrascht als Telefonjoker bei „Wer wird Millionär?“

Von: David Maciejewski

Mini-Promi-Special bei „Wer wird Millionär?“: Ein Kandidat zaubert einen bekannten ZDF-Moderator als Telefon-Joker aus dem Hut. Der rettet ihm sein Geld.

Dortmund – RTL überraschte seine Kandidatinnen und Kandidaten bei „Wer wird Millionär“ mit einem neuen Konzept. In der Sendung an Pfingsten gab es aber noch mehr überraschende Momente. Ein Kandidat zog beispielsweise einen bekannten ZDF-Moderator als Telefon-Joker aus dem Hut – der verhalf ihm zu viel Geld, wie RUHR24 weiß.

ZDF-Moderator rettet Pleite-Kandidaten bei „Wer wird Millionär?“

Während ein ZDF-Moderator zuletzt eine „beängstigende“ Krankheit öffentlich gemacht hat, hilft ein anderer als Telefon-Joker aus. Dabei handelt es sich um Mirko Drotschmann, der bei „Terra X“ moderiert und im Netz als „Mr Wissen 2 Go“ bekannt geworden ist.

Zu Hilfe geeilt ist er Moritz Kaupp-Merkle, der von seinen Freunden als „immer knapp bei Kasse“ beschrieben wurde. Der Medizinstudent ging mit drei statt vier Jokern ins Rennen und scheiterte beinahe an der Sicherheitshürde von 16.000 Euro.

Kandidat Moritz hat – auch dank Mirko Drotschmann – viel Geld bei „Wer wird Millionär?“ gewonnen. © Stefan Gregorowius/RTL

ZDF-Moderator Mirko Drotschmann rettet Kandidaten bei „Wer wird Millionär?“ bei 16.000 Euro-Frage

Günther Jauch wollte dabei die Antwort auf folgende Frage wissen: „Namensgebend ist die am Ostufer gelegene 4 000-Einwohner-Gemeinde ...?“ Folgende Antwortmöglichkeiten standen zur Verfügung: „A: Garda für den Gardasee, B: Platten für den Plattensee, C: Boden für den Bodensee oder D: Titicaca für den Titicacasee.“

Auftritt Mirko Drotschmann, der „eine große Verantwortung“ spürte. Leider wusste er es selbst nicht so genau, entschied am Ende nach etwas Verwirrung aber für Antwort „Garda für den Gardasee“. Moritz nahm zur Sicherheit noch den 50:50-Joker und wählte am Ende mit „Garda für den Gardasee“ die schlussendlich richtige Antwort aus (mehr Promi- und TV-News auf RUHR24).

Am Ende erspielte Moritz Kaupp-Merkle sich sogar noch stolze 64.000 Euro auf dem Sitz vor Günther Jauch. Als Pleitegeier dürfte er fortan nicht länger bekannt sein. Ein großes Dankeschön dürfte dafür auch an ZDF-Moderator Mirko Drotschmann gehen, der sein Wissen auch über das Thema Geschichte hinaus unter Beweis stellen konnte.