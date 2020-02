Wolke Hegenbarth mit Bikini-Foto - Fans baff: „Du KANNST nicht ernsthaft ...“

Ihre Fans sind irritiert: Die Schauspielerin Wolke Hegenbarth postete nun ein freizügiges Pool-Foto. Es sorgt für Verwunderung auf Instagram.

Wolke Hegenbarth ist eine bekannte TV-Schauspielerin.

ist eine bekannte TV-Schauspielerin. Die 39-Jährige wurde 2019 zum ersten Mal Mutter.

Nun irritiert sie ihre Fans mit einem Bikini-Foto.

Wolke Hegenbarth wurde berühmt durch RTL-Rollen - und als sportliche Kandidatin in TV-Shows

Wolke Hegenbarth startete als Schauspielerin schon früh durch: Als Jugendliche war die heute 39-Jährige in der RTL-Serie „Die Camper“ zu sehen, zwischen 2001 und 2007 war sie sogar Hauptdarstellerin der Serie „Mein Leben & Ich“ (ebenfalls RTL).

Sie sahnte den Deutschen Comedypreis ab, war für den Deutschen Fernsehpreis nominiert und wurde Zweite bei der ersten Staffel der Tanzshow „Let‘s Dance“. Sportlich präsentierte sie sich auch beim „TV Total Turmspringen“ - da erreichte sie im Synchronspringen sogar den ersten Platz.

Zuletzt war sie als Ermittlerin in der ARD-Serie „Alles Klara“ und im ZDF-Film „Ein Sommer in der Toskana“ auf den Bildschirmen zu sehen.

Liebesglück und ihr erstes Baby: Hegenbarth schwebt auf Wolke 7

Auch in ihrem Privatleben tat sich einiges. Seit 2015 ist die attraktive TV-Frau mit Oliver Vaid zusammen. Wie sie der Gala verriet, lernte sich das Paar ausgerechnet auf einer Hochzeit kennen. Das Liebesglück mit dem sechs Jahre jüngeren Halb-Inder machte die Geburt des gemeinsamen Sohnes Avi perfekt. Im September gab sie über einen Instagram-Post die Geburt ihres Söhnchens bekannt. Schon zwei Monate später präsentierte sie sich in dem Sozialen Netzwerk als coole Mama, den Kleinen lässig im Arm.

Bikini-Foto im Urlaub: Wolke Hegenbarth irritiert ihre Fans mit After-Baby-Body

Und nun, nur wenige Monate nach der Geburt ihres Babys, postete sie ein Bild, das viele ihrer Fans sprachlos macht. Sie sind irritiert: Ist das wirklich ein aktueller Schnappschuss?

Wolke Hegenbarth grüßt mit bester Laune aus dem Urlaub. Sie planscht im Pool. Und der Blick fällt auf ihren Bauch: Ein Sixpack ist deutlich zu sehen. „Du KANNST nicht ernsthaft schon wieder einen SIXPACK haben?!? Du, Yoga-Queen! Du siehst HAMMER aus!!“, überschüttet sie ein weiblicher Fan im Kommentarbereich prompt mit Lob. „Boah, was für ein Körper“, „Unglaublich dein Body“ und „Wie in aller Welt hast du so schnell wieder so eine Bombenfigur bekommen?“, schreiben andere - zumeist Frauen.

Das sagt Wolke Hegenbarth zu ihrem Mama-Sixpack: „Mein Körper hat zu seiner Urform gefunden“

Ein bisschen Neid und ganz viel Anerkennung: Keine Frage, Wolke Hegenbarth hat ihren Körper wieder fit bekommen. An Yoga soll es nicht gelegen haben, sagte sie zum Jahreswechsel schon der Bild. „In den letzten sechs Wochen war ich nur zwei Mal beim Yoga. Aber vor der Schwangerschaft war ich sehr fit und durchtrainiert. Mein Körper scheint die Zeit gut überbrückt zu haben und hat zu seiner Urform gefunden“, sagte Hegenbarth. Sie habe wohl Glück gehabt - und außer zu stillen nichts für ihren Körper gemacht. „Wahrscheinlich ist es Genetik. Ich ernähre mich gesund und fühle mich auch so.“

Rubriklistenbild: © Instagram/Wolke Hegenbarth