Royals-Ticker: Ein Detail wird Fans von William und Kate enttäuschen

William und Kate sind in Deutschland: Nach dem Besuch der Hauptstadt geht es heute nach Heidelberg. Wir begleiten den royalen Besuch aus Großbritannien natürlich weiterhin im Live-Ticker.

Prinz William und Herzogin Kate sind vom 19. bis 21. Juli in Deutschland.

Der Herzog und die Herzogin von Cambridge haben am Mittwoch Berlin besucht, fahren heute nach Heidelberg und am Freitag nach Hamburg.

Auch Prinz George (3) und Prinzessin Charlotte (2) reisen mit, sind aber bei offiziellen Terminen nicht dabei.

10.02 Uhr: Der Besuch in Heidelberg wird für die Royals relativ kurz sein: Nach nur drei Stunden auf dem Neckar fliegen die beiden wieder zurück nach Berlin und zu ihren Kindern. Power-Workout sozusagen bei dem Ruderwettbewerb.

9.34 Uhr: Heidelberg rüstet sich bereits für den royalen Besuch: Wie heidelberg24.de berichtet, ist jetzt schon jetzt ein starkes Polizeiaufgebot in der Stadt präsent. Gleichzeitig leuchten die Geschäfte und Läden in der Innenstadt von Heidelberg rot-weiß-blau - so wie der britische Union Jack. Alle wollen sich von ihrer besten Seite zeigen.

+ Kilts in Heidelberg: Die Stadt wirft sich in Schale. © AFP

6.52 Uhr: William und Kate werden heute auch durch Heidelbergs teilweise abgesperrte Altstadt spazieren. Was viele Fans an den Zäunen enttäuschen wird: Die Kinder Charlotte (2) und George (3) werden vermutlich nicht in Heidelberg dabei sein.

6.00 Uhr: Wie der Tagesspiegel in Berlin berichtet, habe der Botschaftskoch gestern Abend traditionelles britisches Fingerfood servieren lassen - zum Beispiel „Devil on a horseback“ - Pflaumen im Speckmantel. Außerdem aßen die Gäste dem Bericht zufolge indischen Salat vom Maishähnchen, Kabeljau in Mandelkruste, Fish & Chips mit Malzessig, Cheddar-Soufflé, Mohn-Crumble und Mini-Scones mit Clotted Cream und selbst gemachter Marmelade. Und auf den Tischen hätten Flaschen mit Mückenschutz gestanden, damit sich die Gäste später nicht mit lästigen Mückenstichen herumplagen mussten.

22.22 Uhr: Und so sehen die Pläne für Donnerstag aus: In Begleitung von Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) informiert sich das Paar zunächst im Deutschen Krebsforschungszentrum über den Stand der Wissenschaft (ca. 12.30 Uhr). Anschließend spazieren die Royals in der Altstadt über einen Markt. Nach einem Halt auf der barocken Neckarbrücke steigen William und Kate in Boote mit Ruderern aus Heidelberg und der Partnerstadt Cambridge. Eine Siegerehrung gegen 15 Uhr beschließt den Besuch. Von Heidelberg fliegen die Gäste noch am Nachmittag nach Berlin zurück.

In Clärchens Ballhaus in Berlin-Mitte legt am Donnerstagabend dann DJ Goldierocks für die Royals auf. In dem alten Tanzlokal und Restaurant trifft der Prinz mit seiner Frau Gäste aus der kreativen Szene.

22.01 Uhr: Adelsexperten schätzen, dass die jungen Royals mit ihrem Besuch den Blick auf die Briten vor dem Brexit milde stimmen sollen - und das auch schaffen. Mit zwei starken „Geheimwaffen“ wie Prinz George und Prinzessin Charlotte kann aber ohnehin nichts schiefgehen, so die einhellige Meinung.

William und Kate sollen Ansehen nach der Brexit-Entscheidung verbessern

21.54 Uhr: Wie schätzt der britische Botschafter den Besuch der Royals ein? Sebastian Wood sagt in der ARD: „Sie sind nicht besonders formell, sie sind ganz gelassen - sie sind eben junge Leute. Am wichtigsten ist dem Paar, Menschen kennen zu treffen und kennen zu lernen. Deshalb freuen sie sich auch, wenn sie die Möglichkeit dazu haben - wie beim Rundgang am Brandenburger Tor.“

21.44 Uhr: Der Palast hat die Rede des Prinzen veröffentlicht: Williams vollständige Rede auf Englisch finden Sie hier.

21.08 Uhr: Die Reise nach Heidelberg am Donnerstag treten William und Kate wohl ohne ihre beiden Kinder an, wie die dpa meldet. Das Paar wird allerdings nur einige Stunden an den Neckar fahren. Von dort gibt es gute Nachrichten: Die Fliegerbombe, die am Nachmittag gefunden worden war, ist ohne Zwischenfälle entschärft worden.

20.54 Uhr: Unter den Besuchern in der Residenz des britischen Botschafters sind nicht nur Gäste aus Politik und Wirtschaft sowie Kulturschaffende, auch Vertreter Großbritanniens in Deutschland sind eingeladen. Mit diesem Termin endet übrigens der offizielle Teil des ersten Reisetages.

The Duke and Duchess met guests from the worlds of business and culture, as well as representatives of the British Community in Germany. pic.twitter.com/CPRCLS0BCg — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 19. Juli 2017

20.50 Uhr: Laut Bild.de scherzte der Botschafter: Neben 500 geladenen Gästen seien noch sechs Millionen ungebetene Gäste im Garten der Residenz: Mücken.

20.44 Uhr: In seiner Rede überbringt William auch eine Botschaft seiner Großmutter Queen Elizabeth II, zu deren Ehren die Feier stattfindet. Darin schrieb die Königin zum Beispiel, sie freue sich, dass William und Kate auf der Deutschlandreise „die Schönheit dieses Landes und die Herzlichkeit seiner Menschen erleben werden.“

In his speech The Duke also delivered this special message from Her Majesty The Queen. pic.twitter.com/fLcRBOGNTD — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 19. Juli 2017

William und Kate: Prinz beschwört die Freundschaft zwischen Großbritannien und Deutschland

20.35 Uhr: Das königliche Paar hat für die Gartenparty das Farbkonzept verändert: Kate trägt nun ein schulterfreies rotes Sommerkleid mit passenden Ohrringen, der Prinz hat immerhin seine Krawatte an das Kleid seiner Frau angepasst.

20.33 Uhr: Prinz William hält seine Rede zur Eröffnung der Geburtstagsfeier in der Residenz des brititschen Botschafters. Er sagt: „Das Vereinigte Königreich und Deutschland teilen stolz die selben Werte. Heute teilen wir das grundlegende Interesse an Frieden und Wohlstand auf dem europäischen Kontinent, zu dem wir beide gehören. Die Beziehung zwischen dem Vereinigten Königreich und Deutschland ist bedeutsam. Sie wird bestehen bleiben trotz der Entscheidung Großbritanniens, die EU zu verlassen. Ich bin zuversichtlich, dass wir beste Freunde bleiben werden.“

19.36 Uhr: Aufregung gab‘s heute in Heidelberg nicht nur wegen des hohen Besuchs, der am Donnerstag an den Neckar kommt: Ausgerechnet am Tag vor der Ankunft der königlichen Familie wurde eine Fliegerbombe gefunden, wie heidelberg24.de* berichtet.

Derweil wartet man in Berlin schon gespannt auf die Ehrengäste der Geburtstagsfeier für die Queen, die der britische Botschafter gibt:

William und Kate: Künftig ohne die Kinder ins Ausland?

18.20 Uhr: Natürlich werden der Prinz und die Herzogin auch auf der Party beim Botschafter ohne ihren Nachwuchs erscheinen. Es ist aber ohnehin fraglich, ob die royale Familie in dieser Konstellation künftig verreisen wird: Prinz George wird im September eingeschult. Dann sind gemeinsame Auslandsreisen nur noch während der Ferienzeit möglich. In Großbritannien gilt bereits mit vier Jahren Schulpflicht.

17.42 Uhr: Das offizielle Programm ist damit aber noch nicht vorbei: Zu Ehren des 91. Geburtstags von Königin Elizabeth II. soll am Abend mit etwa 600 Gästen eine Gartenparty in der Residenz des Botschafters stattfinden. Die Ehrengäste: William und Kate.

16.41 Uhr: Aktuell laufen die Royals mit Bundespräsident Franz-Walter Steinmeier über den Platz vor dem Schloss Bellevue. Danach ist Tea-Time im Schlossgarten.

+ Tee im Schatten. © AFP

15.54 Uhr: „Es ist sehr bewegend“, sagte William, nachdem er mit seiner Frau durch das Holocaust-Mahnmal gegangen war. Stiftungschef Uwe Neumärker führte das Paar am Mittwoch durch die Ausstellung im Besucherzentrum, wo sie außerdem mit einem Auschwitz-Überlebenden sprachen, dem 96 Jahre alten Leon Schwarzbaum. Kate und William stellten ihm viele Fragen und bekamen von Schwarzbaum alte Familienfotos gezeigt. Anschließend unterschrieb das Paar im Gästebuch.

The Duke and Duchess met Holocaust survivor Leon Henry Schwarzbaum, who shared his story with them. pic.twitter.com/AGrH7SzCOp — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 19. Juli 2017

Neumärker war beeindruckt, dass William nach dem bei Danzig gelegenen ehemaligen deutschen Konzentrationslager Stutthof mit dem Holocaust-Mahnmal eine weitere Stätte der deutschen NS-Vergangenheit besuchte. „Er begreift sich als Generation, die das kennenlernen muss“, sagte der Mahnmal-Chef. „Das ist ein Zeichen.“

Auch Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) war mit seiner 19 Jahre alten Tochter Nina bei dem Rundgang dabei. Müller hatte zuvor die Royals am Brandenburger Tor begleitet. Er habe das Paar als „ganz freundlich, ganz locker“ erlebt, sagte er. „Sie sind genauso, wie man sie sich vorgestellt hat“, schwärmte Tochter Nina.

William und Kate in Deutschland: Wo übernachten die Royals?

15.48 Uhr: Wo übernachten William und Kate eigentlich? Wir haben uns ein paar Gedanken dazu gemacht, wo der royale Besuch bei uns nächtigt.

15.32 Uhr: In Berlin-Marzahn trifft das Paar Helfer des Vereins Straßenkinder und der Robert-Enke-Stiftung treffen. Viele Kinder sind im Jugendzentrum „Bolle“ vor Ort, wenn William und Kate vorbei kommen.

+ William und Kate im Gespräch mit Jugendlichen im Berliner Kinder- und Jugendhaus Bolle. Mit dabei: Sozialarbeiter Eckhard Baumann (r), Vorsitzender und Leiter Straßenkinder e.V. und des Kinder- und Jugenhauses Bolle. © dpa

15.20 Uhr: Was essen eigentlich die britischen Royals? Hoffentlich gerne Fisch, auf der Karte bei Kanzlerin Merkel standen Lachs und Thunfisch zur Vorspeise, Kabeljau mit Gemüse zum Hauptgang und Joghurt mit Erdbeeren zum Nachtisch, wie es aus Regierungskreisen hieß. Später sollte es im Schloss Bellevue mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und dessen Frau Elke Büdenbender eine Tasse Tee geben. Aktuell sind die beiden in Marzahn. Dort besuchen sie das Jugendzentrum „Bolle“.

14.22 Uhr: Wie verhält man sich eigentlich richtig, wenn man auf einmal vor den Royals steht? In der Regel sollte man warten, bis man angesprochen wird. William sollte mit „Your Royal Highness“ („Eure königliche Hoheit“) angesprochen werden - jedenfalls einmal. Danach reicht ein „Sir“. Einen Hofknicks muss man vor ihm und seiner Frau Kate übrigens nicht machen, das ist nur bei der Queen vorgeschrieben. Die Königin von England ist zwar in Deutschland nicht dabei. Wer sie trifft, sollte „Your Majesty“ („Eure Majestät“ ) sagen und danach „Ma‘am“.

Und wie steht es mit royalen Selfies? Sollte man eher lassen. Schade eigentlich!

William und Kate in Deutschland: Merkels Garderobe passt perfekt zum royalen Paar

14.11 Uhr: Historischer Termin in Berlin: Kate und William besuchen derzeit das Holocaust-Mahnmal. Zuvor gingen sie bereits durchs Brandenburger Tor. Dort schüttelte Kate jede Menge Hände von Fans und ließ sich ausgiebig fotografieren.

12.55 Uhr: Die Kanzlerin hat das royale Paar nun zum Mittagessen eingeladen. Wird aber wohl eher ein Business-Lunch - der Brexit steht unter anderem auf der Gesprächsordnung. Fun Fact: Merkels Garderobe passt farblich perfekt zum Königspaar. Zufall?

+ Kate, William, Angela Merkel und jede Menge Fotografen im Hintergrund. © AFP

12.34 Uhr: Das geht zackig: Kaum gelandet sind Kate und William schon bei Kanzlerin Merkel angekommen. Bei den offiziellen Besuchen sind George und Charlotte nicht dabei. Vielleicht auch, weil sie ihren Eltern am Flughafen die Show gestohlen haben? Der offizielle Grund ist das aber mit Sicherheit nicht - Staatsbesuche sind eben einfach zu langweilig für kleine Kinder. Thronfolger hin oder her.

The Duke and Duchess are formally welcomed to Germany by Chancellor Merkel #RoyalVisitGermany pic.twitter.com/ivDuzlR0ZW — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 19. Juli 2017

12.25 Uhr: Erste Stationen des Besuchs sind das Kanzleramt, danach das Brandenburger Tor und das Holocaust-Mahnmal. Die Kinder werden nach Angaben der britischen Botschaft nicht am offiziellen Programm teilnehmen. Wo sie außer bei der Ankunft und bei der Abreise zu sehen sind, ist noch offen.

11.53 Uhr: Kate und William sind gelandet - welche Farbe hat wohl ihr Kleid? Immer noch blau, so wie beim Abflug in Warschau? Ja, immer noch blau. Während Prinzessin Charlotte mit ihrer Mutter um die Wette gelächelt hat, sah Prinz George, der am Samstag vier Jahre alt wird, auf dem roten Teppich ziemlich müde und auch ein bisschen gelangweilt aus. Ist auch nicht so leicht, der zukünftige König von England zu sein (auch wenn er nur Nummer drei in der Thronfolge ist).

+ Prinz George sah bei der Landung in Tegel ziemlich müde aus. © dpa

11.26 Uhr: Die Royals sind gerade in Polen am Flughafen angekommen. Von dort aus fliegen sie direkt nach Berlin, wo sie gegen 12 Uhr landen

Do widzenia Polsko! Thank you for all of your wonderful hospitality throughout #RoyalVisitPoland We had a fantastic time! pic.twitter.com/o42DgrK4kx — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 19. Juli 2017

10.54 Uhr: Besuch vom Holocaust-Mahnmal und eine Geburtstagsparty für die Queen: Was die Royals heute in Berlin vorhaben, können Sie unter diesem Link nachlesen.

10.17 Uhr: William, Kate, Prinz George und Prinzessin Charlotte landen mittags in Berlin-Tegel. Sie kommen direkt aus Polen, wo sie bereits zwei Tage auf Besuch waren.

10.07 Uhr: Seid ihr schon bereit für die Royals? Heute beginnt Williams und Kates Besuch in Deutschland - die Queen ist allerdings nicht dabei.

William und Kate rudern in Deutschland auf dem Neckar

Die Royals kommen nach Deutschland - keineswegs einfach nur so, sondern auf ausdrücklichen Wunsch des britischen Außenministeriums. Denn nach dem Brexit und Theresa Mays Wahldebakel hat das Ansehen Großbritanniens gelitten und das sollen die potentiellen Thronfolger nun aufbessern. Deswegen sind wohl auch die beiden Kinder dabei, Prinzessin Charlotte (2) und Prinz George, der am Samstag vier Jahre alt wird. Seinen Geburtstag darf die Nummer drei der britischen Thronfolge dann aber schon wieder zu Hause im United Kingdom feiern.

Vorher steht beim dreitägigen Besuch in Deutschland unter anderem ein Treffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel an, die William und Kate samt Nachwuchs empfangen wird, ebenso wie Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Schloss Bellevue. Die Briten besuchen außerdem die Elbphilharmonie in Hamburg. Vorher allerdings werden Kate und William selbst aktiv: In Heidelberg nehmen die Duchess und der Duke of Cambridge an einem Ruderboot-Rennen auf dem Neckar teil. Heidelberg ist die Partnerstadt von Cambridge und deswegen sind am Donnerstag Ruderer aus beiden Städten in den Booten.

+ Prinz William und sein Sohn George bei der Ankunft in Warschau. © dpa

Bevor William und Kate am Mittwoch nach Deutschland kommen, machten sie seit Montag, 17. Juli, in Polen Station. Dort besuchten sie Warschau und Danzig und das ehemalige Konzentrationslager Stutthof.

Wie Sie den Auftritt der Royals auf deutschem Boden live im Fernsehen mitverfolgen können, erfahren Sie unter diesem Link.

