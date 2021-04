Willi Herren ist tot: Schlager- und TV-Star überraschend gestorben - Sat.1 zieht Konsequenzen

Schockierende Nachrichten

Eine schockierende Nachricht am Dienstagnachmittag: „Lindenstraße“-Schauspieler und Sänger Willi Herren ist gestorben. Der Tod wurde von seinem Manager bestätigt.

Update vom 20. April, 18.00 Uhr: Nach dem Tod von Willi Herren hat sich der Fernsehsender Sat.1 dazu entschieden, die ausbleibenden Folgen der Reality Show „Promis unter Palmen“ nicht mehr zu senden. Herren war in der aktuellen Staffel Teil der Sendung.

„Aus Pietätsgründen wird SAT.1 die verbleibenden Folgen #PromisunterPalmen nicht zeigen. Wir werden versuchen, einen würdigen Abschluss zu finden“, so ein Tweet des Senders.

Aus Pietätsgründen wird SAT.1 die verbleibenden Folgen #PromisunterPalmen nicht zeigen. Wir werden versuchen, einen würdigen Abschluss zu finden. — SAT.1 (@sat1) April 20, 2021

Update vom 20. April, 17:30 Uhr: Gegenüber der Bild äußerte sich nun Polizeisprecher Christoph Gilles. Der Notarzt hätte demnach „nur noch den Tod feststellen können“. Zuvor sei Herren alleine in der Wohnung gewesen. Die Kriminalpolizei hat nun ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet.

„Es handelt sich bei dem Verstorbenen um den ehemaligen Entertainer, Sänger und Schauspieler Wilhelm Herren. Sein Management hat ihn heute vermisst, nicht erreichen können. Letztlich haben sie Rettungskräfte hinzugezogen. Diese haben die Wohnung betreten und den 45-Jährigen leblos auf dem Boden liegend gefunden“, bestätigt Gilles.

Willi Herren tot in seiner Kölner Wohnung aufgefunden

Erstmeldung vom 20. Aril: Köln - Am Dienstag (20. April 2021) verstarb Willi Herren in seiner Wohnung in Köln. Sein Tod wurde durch seinen Manager und die Kölner Polizei bestätigt, wie Bild.de berichtet. Gegen Mittag soll bei der Feuerwehr ein Notruf eingegangen sein. Der Notarzt, wie auch die Polizei und ein Rettungswagen eilten nach Köln-Mühlheim, wo der Schauspieler in zuletzt seiner Wohnung lebte. Dort wurde Herren aufgefunden.

Der „Lindenstraße“-Schauspieler wurde nur 45 Jahre alt. In dem Wohnturm, in dem sich seine Wohnung befand, lebte der TV-Star bis zur Trennung im März gemeinsam mit seiner Frau Jasmin. Das Paar, das durch das „Sommerhaus der Stars“ Bekanntheit erlangte, war seit 2018 verheiratet.

Willi Herren gestorben: Reality-Star hatte noch viele Pläne

Offizielle Angaben zur Todesursache liegen derzeit noch nicht vor. Berichten der Bild zufolge kämpfte Herren, der auch als Ballermann-Sänger bekannt war, seit Jahren gegen ein Alkohol- und Drogenproblem an. Bei einer Entzugstherapie ließ er sich sogar einmal filmen.*

Laut dem Blatt wollte sich der Reality-Star, der auch in der aktuellen Staffel „Promis unter Palmen“ zu sehen ist, demnächst eine neue Wohnung suchen. Auf einem Großmarkt-Parkplatz hatte er kürzlich außerdem einen Reibekuchen-Imbiss eröffnet.

Die Trauer um Willi Herren ist groß. Auch Oliver Pocher meldete sich bereits zu Wort, wie etwa 24rhein.de*berichtet*.

Weitere Infos folgen.

Generell berichten wir nicht über Selbsttötungen, damit solche Fälle mögliche Nachahmer nicht ermutigen. Eine Berichterstattung findet nur dann statt, wenn die Umstände eine besondere öffentliche Aufmerksamkeit erfahren. Wenn Sie oder eine Ihnen bekannte Person unter einer existentiellen Lebenskrise oder Depressionen leidet, kontaktieren Sie bitte die Telefonseelsorge unter der Nummer: 0800-1110111. Hilfe bietet auch der Krisendienst Psychiatrie für München und Oberbayern unter 0180-6553000. Weitere Infos finden Sie auf der Webseite www.krisendienst-psychiatrie.de/.

