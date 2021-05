Willi Herren: Streit ab Grab – Tochter Alessia beschuldigt Witwe Jasmin

Familienzoff

+ © IMAGO / Future Image Zwischen Willi Herrens Tochter Alessia und Noch-Ehefrau Jasmin entbrennt ein hitziger Familienstreit. © IMAGO / Future Image

Auch Wochen nach dem Tod von Entertainer Willi Herren kehrt keine Ruhe ein. Nun entbrennt zwischen Tochter Alessia und Witwe Jasmin ein übler Familienstreit.

Köln – Willi Herren wurde nach seinem plötzlichen Tod am 20. April auf dem Melaten-Friedhof in Köln begraben. Familie und Freunde erwiesen dem verstorbenen Entertainer am 5. Mai um 11:11 Uhr mit einer emotionalen Trauerfeier die letzte Ehre. Ruhe im Hause Herren kehrt allerdings noch lange nicht ein.

Da Noch-Ehefrau Jasmin Herren bei der Beisetzung im engsten Familienkreis fehlte, besuchte sie das Grab ihres verstorbenen Mannes einen Tag später und legte dort einen Grabkranz inklusive beschrifteter Schleife nieder – zum Ärger von Willi Herrens Tochter Alessia. Nachdem sie die Schleife mit der Inschrift abriss und Gesteck unter den anderen versteckte, greift sie die trauernde Witwe auf Instagram mit üblen Vorwürfen an. * nordbuzz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.