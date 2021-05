Willi Herrens Tochter Alessia geht nach bizarrer Aussage einen ernsten Schritt

Angebliche Beweise

Die Umstände um den Tod von Willi Herren werden immer verwirrter. Nun veröffentlichte Tochter Alessia Herren ein Statement auf Instagram – und spricht von angeblichen Beweisen.

Update, Freitag (7. Mai), 17 Uhr: Köln – Nachdem Alessia Herren (19) sich kurz vor der Beerdigung von der sozialen Plattform abgemeldet hat, ist die Tochter von Willi Herren nun wieder auf Instagram* zu finden. Dort veröffentlichte die 19-Jährige emotionale Worte an ihren Vater, berichtet RUHR24*.

Erstmeldung, Dienstag (4. Mai), 12.30 Uhr: Den Tod eines Vaters zu überstehen ist für vermutlich für niemanden eine einfache Angelegenheit. Noch schlimmer wird es allerdings, wenn der Vater in der Öffentlichkeit stand. So wie bei Willi Herren (†45). Seine Tochter Alessia wütet nun auf Instagram.

Schauspieler Willi Herren Geboren 17. Juni 1975, in Köln Gestorben 20. April 2021, in Mülheim, Köln Ehepartnerin Jasmin Herren (verh. 2018–2021)

Nach Tod von Willi Herren: Familie muss mehrere weitere Schicksalsschläge aushalten

Der Schlagersänger und Schauspieler verstarb am 20. April alleine in seiner Wohnung. Doch die Familie Herren kann nicht wirklich zur Ruhe kommen. Ehefrau Jasmin Herren kommt nicht zur Beerdigung*, in der Wohnung von Willi wurde noch in der Todesnacht eingebrochen und nun ist auch noch der Foodtruck abgebrannt, den Willi Herren nur wenige Tage vor seinem Tod noch eröffnet hatte (mehr News zu Promis aus NRW* bei RUHR24).

Tochter Alessia Herren versucht derweil nicht nur die Beerdigung des Vaters zu organisieren, sondern auch die Trauer zu verarbeiten. Immer wieder nutzt sie dafür auch Instagram als Ventil. Jetzt soll sie in ihrer Story auf Instagram eine kryptische Nachricht zu angeblichen Beweisen veröffentlicht haben.

Willi Herren: Tochter Alessia irritiert mit kryptischen Statements auf Instagram

„Es sind so viele Gerüchte unterwegs, das ist unglaublich wie böse Menschen sein können. Uns in so einer schweren Phase so schaden zu wollen (intern). So viel Enttäuschungen die wir erleben Tag für Tag, was sich alles rausstellt, unglaublich einfach, unglaublich. Es ist herzzerreißend zu wissen, was alles passiert ist, wie alles noch ans Licht kommen wird in der Öffentlichkeit. Alles wird sich noch beweisen“, zitiert extratipp.com die 19-Jährige Tochter von Willi Herren*.

Fans sollen dahinter ein Zerwürfnis mit Stiefmutter Jasmin Herren (42) vermuten. Schließlich gab diese die Organisation der Beerdigung erst vor wenigen Tagen aus der Hand. Auch an der Trennung des Ehepaares sollen „Personen aus der Familie“ schuld gewesen sein, erklärt extratipp.com.

Tochter von Willi Herren: Alessia löscht Instagram-Account nach kryptischen Statements

Was genau Jasmin damit meinte, ist allerdings nicht bekannt. Genauso unklar sind die angeblichen Beweise, die Alessia Herren in ihrer Story auf Instagram angesprochen hat. Die Spekulationen wird die 19-Jährige allerdings nicht mehr aufklären können, denn sie ging mittlerweile einen drastischen Schritt.

Nur wenige Stunden nach der Veröffentlichung des Statements, löschte Alessia Herren ihren Instagram-Account und ist seitdem online nicht mehr zu finden. Zumindest an die Zeit nach ihrer Trauerphase hat die 19-Jährige bereits gedacht. So soll sie angegeben haben, die weibliche Version ihres Vaters werden zu wollen und sein Erbe weiterzuführen.

Wie Papa Willi Herren: Tochter Alessia möchte seinen Platz in der Öffentlichkeit einnehmen

Bedeutet: Alessia möchte nun eine Karriere als Schauspielerin, Schlagersängerin und Reality-TV-Darstellerin ins Auge fassen. Zumindest in Sachen Reality-Shows kann sie schon einiges an Erfahrung mitbringen. Ob das jedoch für eine große Karriere reichen wird, wird sich in den nächsten Monaten und Jahren zeigen. *RUHR24 und extratipp sind Teil des Redaktionsnetzwerks von IPPEN.MEDIA.