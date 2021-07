Kastelruther-Spatzen

Norbert Rier zweifelt an neuem DSDS-Chefjuror Florian Silbereisen: „Weniger ist mehr"

Schlagermoderator, Sänger, ZDF-Traumschiff-Kapitän und bald DSDS-Chefjuror. Florian Silbereisen ist präsenter denn je. Doch Kollege Norbert Rier von den Kastelruther-Spatzen, äußert in einem exklusiven extratipp.com-Interview seine Zweifel.

München, Kastelruth - Angefangen als Schlagersänger*, weiter als TV-Moderator, Schauspieler und nun tritt Florian Silbereisen* (39) schon bald in die Fußstapfen von Poptitan Dieter Bohlen (67). Eine Riesen-Herausforderung wartet auf den Ex von Schlagerqueen Helene Fischer (36). Kein Wunder also, dass ihm nicht alle diese Aufgabe zutrauen. In einem exklusiven extratipp.com-Interview* schätzt nun Norbert Rier (61), von den Kastelruther-Spatzen, seine Lage ein. Der Volksmusiker scheint positiv gestimmt, doch warnt auch gleichzeitig vor zu viel auf einmal für Silbereisen.

