Weihnachtsshow mit Helene Fischer fällt auch 2022 aus

Helene Fischer bei ihrem Open-Air-Konzert in München im August. © Angelika Warmuth/dpa

Der Aufwand ist offenbar zu groß: Das in vielen Jahren an Weihnachten ausgestrahlte Konzert mit Helene Fischer wird es in diesem Jahr erneut nicht geben.

Mainz - Die „Helene Fischer Show“ zu Weihnachten fällt auch in diesem Jahr aus. Die Fernsehshow mit der Sängerin im ZDF hat jahrelang am ersten Weihnachtstag Millionen Zuschauer begeistert. Zuletzt wurde sie wegen der Corona-Pandemie abgesagt.

Die Planung und Umsetzung der Show „als eine der größten und aufwendigsten Hallenproduktionen im deutschen TV ist auch in diesem Winter mit zu vielen Unwägbarkeiten und produktionellen Herausforderungen verbunden“, sagte am Montag eine ZDF-Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur. „Gemeinsam mit Helene Fischer und ihrem Team haben wir uns deshalb schweren Herzens entschieden, die Show auch 2022 auszusetzen.“ Zuvor hatte schon „Bild“ über die Absage berichtet.

Für Fans soll es aber eine Alternative im Fernsehen geben: Am 1. Oktober zeigt das ZDF Höhepunkte des Fischer-Konzerts, das die Sängerin („Atemlos durch die Nacht“) im August in München gab. Der Konzertfilm trägt den Titel „Helene Fischer - Wenn alles durchdreht“. dpa