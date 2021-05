Victoria von Schweden bei Termin in Stockholm: Ihr elegantes Outfit sorgt für Begeisterung

Traumhafter Look

+ © Christine Olsson/Imago Victoria von Schweden strahlte bei einem Termin in Stockholm in ihrem eleganten Outfit über das ganze Gesicht. © Christine Olsson/Imago

Kronprinzessin Victoria absolvierte kürzlich erstmals seit langer Zeit wieder einen Termin, bei dem sie nicht vor einem Bildschirm sitzen musste. Ihre Freude darüber war nicht zu übersehen.

Stockholm – Victoria von Schweden (43) nahm ihre royalen Pflichten in den letzten Monaten primär vom heimischen Schloss Haga aus wahr. Die Corona-Pandemie machte Treffen nahezu unmöglich. Vor wenigen Tagen meldete sich die Thronfolgerin nun aber wieder persönlich zurück zum Dienst.

Victoria besuchte an der Universität in Stockholm eine wissenschaftliche Sitzung des Nobelpreisgipfels, die unter dem Motto „Unser Planet, unsere Zukunft“ stand. „Wir befinden uns jetzt in einer Zeit, in der die Menschheit zur dominierenden Kraft des Wandels auf dem Planeten Erde geworden ist – was zuzunehmenden Turbulenzen in unserer Biosphäre führt. Das kann ein beängstigender Gedanke sein. Wir können es aber auch von der anderen Seite sehen: Die Menschheit sitzt am Steuer unseres Planeten“, zitiert das Portal Svensk Damtidning aus der Eröffnungsrede der schwedischen Kronprinzessin. Aber nicht nur die Worte der 43-Jährigen begeisterten alle Anwesenden, sondern auch das Outfit, das Victoria für die Veranstaltung in Stockholm gewählt hatte*. *24royal.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.