Victoria Beckham: So reagiert das Netz auf ihren Trauer-Auftritt bei der royalen Hochzeit

Was ist mir ihr los?

+ © AFP Mit Trauermiene auf Meghan und Harrys Hochzeit: Victoria Beckham. © AFP

Was für ein Freudentag für Meghan und Harry. Eine Milliarde Menschen nimmt an ihrem Glück teil. Nur eine Frau scheint so gar keinen Bock zu haben: Victoria Beckham - so reagiert das Netz.