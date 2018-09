Ist Victoria da oben ohne? Beckham-Sohn postet intimes Foto

Brooklyn Beckham hat ein Foto von seiner Mutter Victoria auf Instagram gepostet. Ein Detail verstört die Fans allerdings und sorgt für Diskussionen.

München - Victoria Beckham (44) hat sich als Sängerin und Mode-Designerin einen Namen gemacht. Das Ex-„Spice Girl“ ist seit 1999 mit Star-Fußballer David Beckham (43) verheiratet. Das britische Glamour-Paar hat gemeinsam vier Kinder.

Sohn Brooklyn Beckham (19) hat nun ein Schwarz-Weiß-Foto von seiner Mutter Victoria auf Instagram gepostet. Allerdings sorgt seine Aufnahme für hitzige Diskussionen. Ein Detail verstört die Fans.

Victoria Beckham oben ohne fotografiert?

Das Foto zeigt Victoria Beckham, wie sie ganz entspannt an eine Tasse Tee nippt. Sie guckt direkt in die Kamera, als ihr ältester Sohn Brooklyn auf den Auslöser drückt. Die Aufnahme ist wohl backstage bei der Londoner Fashion Week entstanden.

„Gut gemacht, Mama, wieder eine erstaunliche Modenschau“, schreibt Brooklyn Beckham zum Post und setzt noch ein Blumen-Emoji. Eigentlich ein schönes Kompliment. Doch auf dem Schnappschuss scheint seine Mutter nackt zu sein. Ihre Brüste werden scheinbar nur von einem Frottee-Handtuch bedeckt.

Ist Victoria Beckham wirklich oben ohne, oder sieht es nur so aus? In den Kommentaren wird heftig über diese Frage diskutiert. Die Followerschaft ist gespalten: Die einen sind felsenfest davon überzeugt, dass Victoria Beckham unbekleidet ist. Andere dagegen wollen einen hautfarbenes Unterhemdchen auf dem Foto erkennen. An den Armen würde sich das Hemd deutlich abzeichnen. „Es ist doch deutlich zu sehen, dass sie nicht oben ohne ist“, schreibt ein User. „Seid ihr blind, sie trägt ein Top“, betont ein anderer.

Obendrein erhitzt eine andere Sache die Gemüter. Diese Moment-Aufnahme sei zu intim. Es sei unpassend, dass ausgerechnet der eigene Sohn seine Mutter fotografiert. Schon die britische Schauspielerin Liz Hurley sorgte für reichlich Gesprächsstoff, als sie den Namen ihres Fotografen preisgab.

Doch es gibt auch Applaus für Brooklyn Beckham: „Liebe dein Foto. Danke, dass du diesen besonderen Moment mit deiner Mutter mit uns geteilt hast“, „große Kunst“ und „mach weiter mit deiner Arbeit“ ist in den Kommentaren zu lesen.

Sohn Brooklyn Beckham postete kürzlich ein Urlaubsbild, auf dem seine Mutter Victoria Beckham entspannt in die Kamera blickt. Ein Detail erregt die Gemüter der Fans.

Bei der royalen Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle im Mai sorgte Victoria Beckham mit ihrem Outfit für Gesprächsstoff.

