Türsteher schikaniert Disco-Gänger kolossal - erst dann wird klar, dass er ein Promi ist

„So was habe ich noch nie erlebt“: Ein Türsteher hat in NRW einen Disco-Gänger ziemlich schikaniert. Erst dann wurde ihm klar, wer er ist.

Guido Cantz veräppelte für „Verstehen Sie Spaß?“ als Türsteher die Disco-Besucher

veräppelte für als Türsteher die Disco-Besucher Unerwartet kam ihm auch ein Kumpel unter

unter Der Moderator schikanierte den Freund besonders saftig - der erkannte Cantz einfach nicht

+ Nicht zu erkennen: Guido Cantz (2.v.r.) als Türsteher. © Screenshot Siegburg - Komme ich an diesen Türstehern vorbei? Diese Frage stellt sich an den Abenden immer noch für viele Partygänger vor Clubs und Diskotheken in Deutschland. Insofern war es eine völlig normale Situation, die sich Guido Cantz vorgenommen hat, um für seine „Verstehen Sie Spaß?“-Weihnachtsausgabe gewöhnliche Menschen auf den Arm zu nehmen. Auch die sind - neben Promis - bei „Verstehen Sie Spaß?“ ja immer wieder dran.

Der TV-Moderator saß laut Express vier Stunden in der Maske, um sich mit dunklem Haar und Bart als Türsteher verkleiden zu lassen. Und stellte sich dann mit mehreren anderen harten Männern vor eine Disco in Siegburg (NRW), um das Partyvolk in Empfang zu nehmen. Mit einem hat er aber selbst nicht gerechnet.

Guido Cantz für „Verstehen Sie Spaß?“ als Türsteher verkleidet

Der Beitrag, der am Samstag (21.12.) ausgestrahlt wurde, beginnt mit einer klaren Ansage des als Türsteher-Boss auftretenden Guido Cantz: „Neben dem Berghain in Berlin und dem P1 in München hat dieser Club hier die härteste Tür Deutschlands - und dafür sorgen wir. Und eines kann ich sagen: Wer hier rein will, muss an uns vorbei. Und leicht machen wir‘s ihnen nicht.“

Das setzt er dann auch in die Tat um. Verschiedene Club-Gänger zieht er in einen Hinterraum und bietet ihnen an, ihn „Chef“ zu nennen. Diese müssen dann obskure Fragen (ob sie Drogen wie „VHS“ oder „H2O“ nehmen) und Tests - etwa einen „Bagger-Test“ mit einer Frau - über sich ergehen lassen. Und Mode-Vorschläge. So bekommen Besucher kunterbunte Outfits verordnet und gleich übergezogen, um in die Disco zu dürfen.

+ Die Disco-Besucher bekamen neue Outfits verordnet. © Screenshot

„Verstehen Sie Spaß?“: Guido Cantz trifft plötzlich auf Freund - und nimmt auch den auf den Arm

So weit, so lustig. Aber noch nicht der ganz große Brüller. Doch auf Guido Cantz wartete auch eine Überraschung, die nicht im Drehbuch stand. „Plötzlich stand da ein Freund von mir in der Schlange und der hat mich einfach nicht erkannt, das habe ich dann natürlich ausgenutzt. Später klärte ich ihn natürlich auf, da war er dann natürlich baff“, sagte er dem Express. Und so wurde der Bekannte des TV-Moderators zum Jux-Opfer. Die Maske war so gut, dass er Cantz nicht erkannt hatte und ihm völlig auf den Leim ging mit seinen merkwürdigen Aktionen.

+ Auch ein Bekannter (r.) von Guido Cantz wurde zum Jux-Opfer. © Screenshot

„Verstehen Sie Spaß?“: Kumpel erkennt Guido Cantz nicht

Cantz dürfte es bei diesem Mann besonders diebischen Spaß gemacht haben, ihn rauf und runter zu verschaukeln. Der Disco-Besucher hätte sich etwa eine Anziehungskraft von 8 von 10 Punkten gegeben. Die Dame, die er anbaggern sollte, bewertete ihn aber nur mit 3. Der Mann reagiert fassungslos nach all der Schikane. „Ich bin viel in Discotheken unterwegs, aber so was habe ich noch nie erlebt.“

Dann löst Guido Cantz die Sache auf. „Mal ganz ehrlich, bist du Guido?“, will der Gast wissen. „Na klar Mann, du hast mich ja nicht erkannt“, sagt er, und sie fallen sich lachend in die Arme.

Es gab auch ein weit prominenteres Opfer: Thomas Gottschalk ging dem „Verstehen Sie Spaß?“-Team ebenfalls auf den Leim. Auch Helene Fischer war einst Lockvogel (siehe Video)