Attila Hildmann will zehn Promis rekrutiert haben: Twitter glaubt, Til Schweiger sei einer davon

Zehn Promis sollen sich als Verschwörungstheoretiker outen wollen, behauptet Attila Hildmann. Twitter-User glauben, Til Schweiger könnte einer davon sein.

Berlin/Hamburg – Verschwörungstheoretiker Attila Hildmann hat eine Ankündigung gemacht. Am Montag, 12. Oktober 2020, erklärt er in seinem Telegram-Kanal, dass sich ihm zehn Promis anschließen werden, berichtet 24hamburg.de/attila-hildmann. Sie würden ihn im Kampf gegen die Coronavirus-Diktatur mit Reichweite unterstützen. So könnten Medienvertreter und Politiker in ein Hochsicherheitsgefägnis gesteckt werden*.

Auf Twitter spekulieren die User, wer die zehn Promis sein könnten. Dabei fällt immer wieder der Name Til Schweiger. Der Tatort-Schauspieler scheint als Favorit zu gelten. Verschwörungstheoretiker Attila Hildmann fiel zuletzt durch Gewaltfantasien auf. So unterstellte er Bundeskanzlerin Angela Merkel krude Völkermord-Theorien*, die er der Porpaganda des dritten Reichs entnommen hatte. *24hamburg.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.