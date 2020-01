Verona Pooth zeigt sich sehr freizügig im Nachthemd und lüftet privates Geheimnis: Fans reagieren mit Spott

Verona Pooth begeistert ihre Fans gerne mit heißen Bildern auf ihrem Instagram-Account. Ihr letzter Post ging aber ordentlich in die Hose. Unter dem Foto spotten ihre Follower.

Verona Pooth (51) ist eine deutsche Moderatorin.

(51) ist eine deutsche Moderatorin. Auf Instagram hält sie ihre Fans auf dem Laufenden.

Ihr letzter Post kam bei ihren Fans nicht sehr gut an.

München - Verona Pooth zeigt auch noch mit 51 Jahren gerne was sie hat. Die Ex-Frau von Dieter Bohlen hält ihre Follower regelmäßig auf der Social-Media-Plattform Instagram auf dem Laufenden. Fast täglich postet sie ein neues Bild aus ihrem Alltagsleben. Urlaub in Dubai, Weißwurstparty im Designerhotel und seit neuestem auch Zeitung-Lesen am Frühstückstisch. Das nehmen ihre Fans der hübschen Brünette aber nicht so ganz ab. Es hagelt Spott für ihr letztes Bild.

Verona Pooth postet ungewöhnliches Bild und macht privates Geständnis

Die zweifache Mutter posiert vor einem gedeckten Esstisch. Croissants, Sandwiches und Blumen sind im Hintergrund zu sehen. Locker lässig hat Verona Pooth sich auf den Tisch gelehnt, eine Zeitung in der Hand. Dabei trägt sie ein freizügiges Nachthemd und einen Morgenmantel. „Heute schaut doch jeder erst einmal ins Handy oder??? Mal ganz ehrlich wann habt ihr das letzte Mal eine „echte“ Zeitung in der Hand gehabt und auch noch gelesen“, schreibt sie zu dem Post. „P.S. Ich liebe es“, fügt sie hinzu und gesteht ihren Fans ein privates Geheimnis.

Fans spotten über Verona Pooth: „Mit dem Handy posten, dass man Zeitung liest...“

Bei ihren Fans und Followern auf Instagram kommt der Post jedoch gar nicht gut an. „Auf den Tisch kommt der Kuchen, da hat der Po nichts zu suchen“, schreibt ein User unter das Bild. „Mit dem Handy posten, dass man Zeitung liest..“, kommentiert ein anderer Fan. „Wie, wenn du Zeitung lesen würdest“, gibt sich ein Follower misstrauisch.

Einige Fans sind aber trotz des Shitstorms begeistert von dem Bild und verteidigen die hübsche Brünette. „Es ist ihr Zuhause, sie kann doch sitzen, wo und wie sie will, von mir aus kann sie auch auf dem Tisch stehen und Zeitung lesen“, schreibt ein treuer Follower.