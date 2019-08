RTL-Moderatorin Vera Int-Veen wollte mit ihrer Ehefrau auf Mallorca in einem berühmten Club feiern. Doch die Party war schnell vorbei. Die Security setzte die beiden ihr zufolge vor die Tür.

Palma de Mallorca - Vera Int-Veen (51) und ihre Ehefrau Christina, genannt Obi, werden dieses Erlebnis auf Mallorca wohl so schnell nicht vergessen. Ein Abstecher in den „Megapark“ am Ballermann endete für das Paar ziemlich überraschend. Die TV-Moderatorin und ihre Frau wurden aus dem Club geworfen.

Vera Int-Veen aus Mallorca-Disco geworfen: „Wir hatten keine Chance“

„Wir haben es genau 40 Sekunden geschafft, danach wurden wir rausgeworfen – wir beide“, erzählt Vera Int-Veen in einem RTL-Interview.

Die „Schwiegertochter gesucht“-Moderatorin hatte mit Obi gerade die Schlagerdiskothek betreten, doch dann war es ganz schnell vorbei. Das Paar sei von Mitarbeitern der Security an einen Tisch begleitet worden. „Der war aber ganz hinten“, sagt die 51-Jährige gegenüber dem Sender. Die Moderatorin wollte aber lieber gleich näher zur Bühne und stürmte auf die Tanzfläche. „Dann kam ein Lied, das ich kannte, dann habe ich erstmal gesungen, weil ich mir dachte, das gehört sich so. Man soll ja gute Laune haben.“

Die ganzen deutschen Touristen hätten gewunken. Nur dem Personal im „Megapark“ passte das alles scheinbar nicht. Während Vera Int-Veen tanzte, eskalierte die Situation. „Dann hatten sie Obi schon am Wickel“, so Vera Int-Veen. Die beiden sollten nämlich ihrer Darstellung nach erstmal ein Bier bestellen. „Dann haben wir gesagt: 'Nein, wir gehen nach vorne, wir filmen und dann trinken wir natürlich etwas.' Es gehört sich ja natürlich, dass man etwas verzehrt.“

Für diesen Plan hatten die Mitarbeiter laut Schilderung der Moderatorin wenig Verständnis. Das Sicherheitspersonal blieb demnach hart. „Wir hatten keine Chance mehr. Wir sollten sofort zur Tür gehen und dann sind wir rausgeflogen“, sagt die TV-Moderatorin gegenüber RTL.

Vera Int-Veen nimmt die Sache scheinbar ziemlich gelassen. „Zum ersten Mal sind wir rausgeflogen - wegen Nüchternheit“, stellt sie vor der RTL-Kamera fest. Ob dieser Zwischenfall ihre Liebe zu Mallorca trübt, wird sich zeigen.

