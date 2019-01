Vanessa Mai feiert einschneidendes Erlebnis in München mit viel blanker Haut

Vanessa Mai hatte ein einschneidendes Erlebnis in München - das sie mit einem freizügigen Foto an die Öffentlichkeit trägt.

Update vom 19. Januar 2019: Was für eine ungewöhnliche Kooperation! Vanessa Mai stand am Donnerstag gemeinsam mit Moses Pelham auf der Bühne. Die junge Schlagersängerin und der Rapper - bei einem Eon-Event in München performten sie zusammen den Song „Meine Heimat“ von Moses Pelham.

Mai zeigte sich am Freitag tief beeindruckt von dem Erlebnis. „Danke für einen großartigen Abend gestern in München mit dem herzensguten Moses Pelham“, frohlockt sie bei Instagram. „Habe gestern einen tollen Satz gesagt bekommen: ‚Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist.‘“

Ein bisschen bricht sie aber gleich wieder diesen Vorsatz - denn Mai macht, wofür sie bekannt ist: viel nackte Haut bei Instagram zeigen. In einem gaaaaaaaanz tief ausgeschnittenen schwarzen Top.

„Wahnsinnsbild, super Outfit, steht Dir mega“, meint ein Fan. „Die Wucht in Tüten“, bringt‘s ein anderer auf den Punkt.

Vanessa Mai eifert Helene Fischer nach: Schlager-Queen als Vorbild?

Update vom 3. Januar 2019: Immer wieder gibt es die Vorwürfe, Vanessa Mai (26) würde sich zu sehr an Helene Fischer (33) und deren Karriere orientieren - und nun gibt die Sängerin ihren Kritikern erneut Futter. Denn: Wie die „Atemlos“-Sängerin wird nun auch Vanessa Mai vor die Kamera treten. Und zwar nicht für ein Musik-Video, sondern für einen Film.

In einem Gespräch mit der Bild bestätigte sie nun, dass sie sich als Schauspielerin ausprobieren wird - und das nicht nur als Statistin. Im Gegenteil. „Das ist wirklich eine große Ehre, ich darf die Hauptrolle in einem Samstagabend-Film spielen, wow“, triumphiert Mai. Doch so ganz ohne ist das auch für die toughe Sängerin nicht. So habe sie „noch etwas Bammel vor dem Schauspielern“, gibt die 26-Jährige zu, hat aber auch schon einen Plan parat: „Ich habe ja Gott sei Dank einige Schauspieler-Freunde, die mich coachen können.“ Mehr über ihre Rolle verriet die Sängerin aber noch nicht.

Auch Helene Fischer gab sich schon als Leinwandstar. Vor einigen Jahren spielte sie in einem Hamburg “Tatort“ eine russische Auftragsmörderin - an der Seite von Til Schweiger (55).

Vanessa Mai: So knapp bekleidet zeigt sie sich unter dem Weihnachtsbaum

Update vom 27. Dezember 2018: Vanessa Mai zählt zu den freizügigsten Promis der deutschen Entertainment-Zunft. Anders als Kollegin Joyce Ilg, die sich als „Weihnachtsschlampe“ inszenierte, hielt sich Mai zu Weihnachten aber zurück. Wenigstens so halbwegs.

Denn auf dem Foto, das sie über die Weihnachtsfeiertag bei Instagram postete, ist klar und deutlich der BH-Träger zu sehen. Ein Wäscheblitzer unterm Weihnachtsbaum. Muss das sein?

Ob es sich wirklich um Unterwäsche handelt oder um eines der trendy Tops, die ein Mix aus BH und Oberteil sind, ist unklar. Die Fans sind natürlich begeistert. „Bezauberndes Bild“, „Wunderschönes Foto“ und „Mega schönes und besinnliches Bild“, loben sie.

Vanessa Mai lässt sich hier unters Kleidchen blicken

München - Was haben wir nicht schon alles von Vanessa Mai zu sehen bekommen! Zuletzt ließ sie tief blicken, und ein Detail ihrer rechten Brust sorgte für Wirbel. Doch meist bleibt die 26-Jährige über der Gürtellinie. Nicht aber mit ihrem Instagram-Foto vom Freitagabend!

Es handelt sich offenbar um ein Spiegel-Selfie. Vanessa Mai trägt ein sehr, sehr kurzes Karo-Kleid und sitzt dazu so auf dem Boden, dass der Blick darunter nicht verdeckt ist. Das haben auch die Fans bemerkt. Und manche sogar genau hingeschaut.

Diese Kommentare erhält Vanessa Mai von den Fans

„Das arme Mädel!“, witzelt ein Nutzer. „Winterschuhe, ein langärmliges Oberteil, aber für ein Höschen hat es dann nicht mehr gereicht. Irgendwo müsst ich noch ne alte Trainingshose haben, die würde ich ihr geben. Frohe Weihnachten.“ Ein anderer meint: „Alter hast du geile Beine.“ Und es setzt noch einen weiteren wenig schmeichelhaften Spruch: „Nach Lena Meyer-Landrut und Lena Gercke die geilste Deutsche!!!“

Irgendwas an ihrem linken Oberschenkel irritiert auch manche: „Was das ist da unten rechts“, wundert sich ein User. Sieht aus wie etwas, was von ihrem Körper weghängt - oder es ist einfach nur der Fußboden.

Vanessa Mai: Helene-Fischer-Vergleich sorgt für Zoff unter den Fans

Und nicht verschwiegen werden soll auch, dass in der Kommentarspalte die Fans krass aufeinander losgehen. Grund: der alte Vorwurf, Vanessa Mai würde Helene Fischer kopieren. Gerade in Sachen Outfit - solche „Hemdkleider“ hat man ja auch schon bei der Blondine gesehen.

Auf solche Themen reagieren sowohl Fans von Vanessa Mai als auch von Helene Fischer offenbar höchst gereizt. „Mit den Helene-Vergleichen nervt. Hört das nie auf? Rot kariert ist einfach gerade IN. Mit Absicht kopiert sie garantiert nicht. Dann dürfte man ja gar nichts mehr anziehen. Jeder sieht doch mal seine Kleidungsstücke an anderen.“ Es gibt ja ohnehin einen Unterschied: Vanessa Mai hat meist deutlich weniger an als Helene Fischer. Unvergessen: ihr Auftritt im ZDF-Fernsehgarten.

Video: Vanessa Mai trägt Mops auf dem Rücken

lsl.