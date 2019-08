Vanessa Blumhagen zeigt ihre Traumbeine - es schimmert sogar noch mehr durchs transparente Kleid

Posen kann sie: Vanessa Blumhagen in einem weißen Sommerkleid.

Sat.1-Frühstücksfernsehen-Expertin Vanessa Blumhagen hat XXXXL-Dekolletés zu ihrem Markenzeichen gemacht. Jetzt fliegt ihr das ein bisschen um die Ohren.

Vanessa Blumhagen ist ein berühmtes TV-Gesicht. Sat.1-Zuschauer kennen die 41-Jährige aus dem Frühstücksfernsehen, dort ist die Promi-Expertin

Blumhagen veröffentlichte auch zwei erfolgreiche Bücher über Hashimoto.

Bekannt ist die Moderatorin aber auch für ihre oftmals freizügige und aufreizende Kleiderwahl.

Update vom 11. Juli: Eine klassische Blumhagen, möchte man hier sagen. Die TV-Moderatorin präsentiert auf Instagram den Hauptpreis eines Gewinnspiels des Sat.1-Frühstücksfernsehens - jedoch in einer Art, dass alle Blicke auf sie selbst fallen. Lasziv lehnt sich Blumhagen in einem kurzen weißen Sommerkleidchen auf die Motorhaube des Gewinnerautos. Der Blick ihrer Fans richtet sich fast zwangsläufig auf die Traumbeine der TV-Frau - und das stellenweise transparente Kleid lässt sogar noch etwas mehr erahnen. Dementsprechend fallen natürlich auch die Kommentare der männlichen Fans aus: „Einfach nur traumhaft und sexy“, „Das Auto könnt ihr behalten! Ich nehm Vanessa“, oder auch: „Habe das Auto gar nicht gesehen“.

Blumhagen selbst weiß selbstverständlich um die Wirkung derlei Fotos und fügte schon vorab die Hashtags „Posen kann ich“ und „Man kann mich buchen“ hinzu.

Vanessa Blumhagen hält XXL-Ausschnitt in Kamera - und riskiert dafür sogar ihre Sicherheit

Update vom 4. Juli: Da sind sie wieder - beziehungsweise da IST sie wieder! Vanessa Blumhagen postete ein neues Foto auf Instagram. Top gestylt für einen Auftritt auf bei der Show von Designer Michael Michalsky. Und wie man es von ihr kennt, präsentierte sie sich erneut mit einem tiiiefen Ausschnitt, den sie für ihre Fans sogar extra von oben fotografierte. Diese Freizügigkeit gefiel natürlich den meisten - und nur ganz wenigen fiel auf, dass Blumhagen für das sexy Foto sogar ihre Sicherheit riskierte. „Muss der Gurt nicht ÜBER die Brust?“, fragt ein Fan. Ein anderer feixt: „Niemand sieht, dass der Gurt verdreht ist.“

Tatsächlich könnte es bei einem Unfall gefährlich werden, wenn der Gurt nicht richtig sitzt. Aber erstens: Vermutlich hat die Moderatorin gleich nach dem Foto den Gurt wieder richtig positioniert - so dass er ihre Brüste verdeckte. Und zweitens: Vielleicht stand der Wagen ja sowieso zu diesem Zeitpunkt.

Vanessa Blumhagen fliegt ihr Dekolleté um die Ohren - Böser Kommentar von Kollegin

Update vom 3. Juli: Wenn in Berlin die Fashion Week steigt, darf natürlich auch Vanessa Blumhagen nicht fehlen. Die Promi-Expertin des Sat.1-Frühstücksfernsehens war zunächst beim Ladies Dinner zu Gast. Und dankt via Instagram für einen grandiosen Abend.

Auch verschiedene Promis kommentieren. Von Jenny Elvers gibt es schlicht ein Emoji mit Herzchen in den Augen sowie einen mit einem Knutscher. Was hingegen Ruth Moschner schreibt, könnte Blumhagen wahlweise freuen oder ärgern. „War schön, Dich zu sehen“, beginnt die Moderatorin. Doch dann ergänzt Moschner: „Auch, wenn ich Dich ohne Ausschnitt erst nicht erkannt habe!“

Vanessa Blumhagen ist für ihre XXXXL-Dekolletés bekannt. Ob sie die Frotzelei nun ärgert oder aber sie stolz ist, so was wie ein Markenzeichen zu haben, bleibt offen. Sie hat zunächst nicht auf Ruth Moschners Kommentar reagiert. Wohl aber kabel-eins-Moderatorin Kathy Weber, die mit Tränen lachenden Emojis antwortet.

Video: Moderatorin Vanessa Blumhagen begeistert Fans mit tiefem Dekolleté

Vanessa Blumhagen: Nach Hui-Kleid nun das - Fans entsetzt über Outfit

Update vom 27. Juni: Erst vor wenigen Tagen waren Vanessa Blumhagens Follower komplett aus dem Häuschen wegen ihres Kleides, das sie beim „Raffaello Summer Day“ in Berlin trug. Mit ihrem XXL-Ausschnitt brachte sie die Fans zum Schmelzen, sogar ein Manager schrieb „Boobies“ zu einer Story der Expertin des Sat.1-Frühstücksfernsehens. Doch so sehr das alte Kleid für Entzückung sorgte, so sehr sind die Follower teilweise von Blumhagens neuem Sommer-Dress entsetzt.

„Sehr altbacken ...!“, schreiben mehrere und beziehen sich dabei nicht nur auf das bodenlange Blumenkleid, sondern auch auf ihre zusammengesteckten Haare mitsamt Blumenschmuck. „Die Frisur macht dich älter, die kurzen Haare waren viel frecher!“, findet ein Fan. Ein männlicher Follower schreibt mit augenverdrehtem Smiley: „Schön dieses Kleid, da kann man so schön verbergen was einem am liebsten ist“, und spielt auf ihren Ausschnitt an, den man dieses Mal auf der Veranstaltung für „Ein Herz für Kinder“ leider nicht bewundern konnte.

Ursprünglicher Artikel vom 19. Juni: Vanessa Blumhagen mit Hui-Kleid - Manager reagiert ganz unverblümt: „Boobies“

Auffallen ist alles! Das gilt im Sat.1-Frühstücksfernsehen. Und noch viel mehr auf dem roten Teppich, auf dem sich all die Stars und Sternchen in ihren knappen Roben gegenseitig zu überbieten versuchen. Deswegen gab Vollgas-Frau Vanessa Blumhagen auch beim „Raffaello Summer Day“ in Berlin - genau: Vollgas! Die Promi-Expertin aus dem Sat.1-Frühstücksfernsehen wählte ein ganz besonderes Outfit für das Event, bei dem auch internationale Stars wie Teri Hatcher zugegen waren.

+ Vanessa Blumhagen im Hotel vor der Gala. © Screenshot

Vanessa Blumhagen: Manager reagiert mit „Boobies“ auf Kleid

Wie sie in ihrer Instagram-Story verrät, war Vanessa Blumhagen aber nicht zum Privatvergnügen da, sondern zum Arbeiten. Dafür schmiss sie sich in ein gaaaaanz tief ausgeschnittenes Kleid, das auch anderen auffiel. Etwa dem Künstler-Manager Tobias Koppenhöfer, der einen Clip davon in seine Insta-Story packte, versehen mit nur einem Wort „Boobies“. Kein Problem für Blumhagen selbst, die das Fragment übernommen hat.

Neben diversen Clips von ihrer Story veröffentlichte Blumhagen auch ein Posier-Foto:

Vanessa Blumhagen: Kleid sorgt für „Uijuijui“-Reaktionen

Ihre Follower reagieren begeistert, ach was, sind völlig aus dem Häuschen: „Mir ist schon heiß bei dem Wetter, und jetzt steigt bei mir das Thermometer bis zum Platzen, bei dem sexy Outfit“, schreibt einer. „Uijuijui“ ein anderer. „WOW, sexy Lady“ und „Tolles Kleid an einem traumhaften Körper - super“ und „Vanessa! Ein Träumchen, siehst mega sexy aus!“ ebenso. Und das ist nur eine kleine Auswahl der Kommentare aus den ersten 18 Minuten (!). Das Kleid von Vanessa Blumhagen scheint prächtig anzukommen.

+ Künstler-Manager Tobias Koppenhöfer würdigte das Kleid in seiner Story - mit einem einzigen Wort. © Screenshot

Blumhagen, die fürs Sat.1-Frühstücksfernsehen den Klatsch und Tratsch aus der Promi-Welt analysiert, polarisiert gerne mal mit ihrer Kleidung. Oder mit dem Weglassen dieser. So vor kurzem auf einem Foto in der Sonne. Oder auch mit einem durchsichtigen Oberteil.

+ Vanessa Blumhagen übernahm das Story-Fragment von Tobias Koppenhöfer. © Screenshot

