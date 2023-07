Update von Jamie Foxx: „Ich bin durch die Hölle gegangen“

US-Schauspieler Jamie Foxx meldet sich zurück. © Isabel Infantes/PA Wire/dpa

Mitte April musste Schauspieler Jamie Foxx aus unbekannten Gründen in einer Klinik behandelt werden. Jetzt gibt es ein erstes Lebenszeichen von dem Star.

Los Angeles - Hollywood-Star Jamie Foxx hat sich nach einem medizinischen Notfall im April nun in einem emotionalen Video an seine Fans gewandt. „Ich komme zurück und ich kann arbeiten“, sagte der 55-Jährige.

Lange mussten seine Fans auf Nachrichten warten, das wisse er. „Aber um ehrlich zu sein, ich wollte einfach nicht, dass ihr mich so seht“, erklärte der Schauspieler und Musiker in dem etwa dreiminütigen Instagram-Video. „Ich wollte nicht, dass ihr mich mit Schläuchen seht, die aus mir herausragen - und dass ihr euch fragt, ob ich es schaffen würde.“

Was ist an den Spekulationen dran?

Foxx dankte seiner Familie, dass sie Details über seinen Gesundheitszustand geheim gehalten habe. „Sie haben mich geschützt.“ Das Schweigen habe zwar zu Spekulationen geführt, sagte Foxx weiter, versicherte seinen Fans aber, dass er nicht gelähmt oder blind sei. Das war unter anderem behauptet worden.

Mitte April musste Foxx nach Angaben seiner Familie wegen „medizinischen Komplikationen“ in einer Klinik behandelt werden. An was er litt, wurde nicht öffentlich.

„Ich bin durch die Hölle gegangen“, sagte der Oscar-Preisträger („Ray“) nun. Auf dem Weg zur Genesung habe er auch Rückschläge erlebt. Details nannte er nicht. An seine Fans gerichtet sagte Foxx weiter: „Ich möchte, dass ihr mich lachen seht, seht, wie ich mich amüsiere, feiere, Witze reiße, einen Film, eine Fernsehshow mache.“

Dankbarkeit für seine Familie

Foxx bedankte sich insbesondere bei seiner Schwester und seiner Tochter. Die beiden hätten sein Leben gerettet, gemeinsam mit Ärzten und Gott. Auch die Nachrichten und der Zuspruch seiner Fans hätten ihm in dieser schweren Zeit geholfen.

„Ich kann euch gar nicht sagen, wie weit mich das gebracht hat und wie es mich zurückgebracht hat.“ Am Ende des Videos kämpfte Foxx sichtlich mit den Tränen.

Zahlreiche Promis gaben dem Star gute Wünsche mit auf den Weg. Schauspieler Will Smith und Sänger Justin Timberlake schrieben beide: „Liebe Dich, Foxx“. Comedian Kevin Hart reagierte mit den Worten: „Dieses Video hat meine Seele erwärmt.“ Musiker Lenny Kravitz, Hollywood-Star Dwayne „The Rock“ Johnson, Realitystar Paris Hilton und Model Naomi Campbell reagierten unter anderem mit roten Herzen.

Im Mai hatte Tochter Corinne mitgeteilt, dass sie und ihr Vater eine gemeinsame TV-Gameshow planen. „We Are Family“ werde 2024 auf Sendung gehen. dpa