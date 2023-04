Unmittelbar neben Palast: König Charles’ Soldat klagt über „Leben im Höllenloch“

Von: Annemarie Göbbel

Besorgniserregende Bilder zeigen offenbar verwahrloste Zustände aus den Unterkünften der berühmten Bärenfell-Wachen. Im Namen des Königs hofft man auf einen Irrtum.

London – Sie sind das Aushängeschild des Buckingham-Palastes, denn ein Bild der Wachablösung der berühmten Bärenfellmützen gehört genauso fest zu London wie der König selbst. König Charles III. (74) weiß sich von den Soldaten, die seit 1660 dazu da sind, den Herrscher und die königlichen Paläste im Herzen Londons zu schützen, jederzeit gut bewacht. Millionen von Touristen aus aller Welt haben das Motiv der Soldaten, die in voller militärischer Montur vor dem Buckingham-Palast und dem St. James‘s Palast Wache stehen, fotografiert, die unmittelbar in der Nähe in den Wellington Barracks untergebracht sind. Offenbar endet der Glamour an der Eingangstür, traut man den Berichten eines ehemaligen Soldaten.

Einige Soldaten beschreiben die Unterkunft als „abscheulich“ und „schlimmer als ein Gefängnis“

Es sind verstörende Bilder, die erbärmliche Bedingungen enthüllen, unter denen die königlichen Wachen in einer der prestigeträchtigsten Kasernen Großbritanniens angeblich leben. Die anschaulichen Fotografien dokumentieren einen hohen Grad von Verwahrlosung: Müllberge, verdreckte, verstopfte Toiletten, schimmelnde Kühlschränke, dramatischer Tierbefall, entsetzlicher Gestank – ein Soldat, der offenbar wegen der unterirdischen Lebensbedingungen die Coldstream Guards verlassen hat, spielt der Dailymail seine schockierende Dokumentation zu, von der man hofft, sie möge ein übler Aprilscherz sein.

Fünf der bekanntesten Regimenter der Armee sind in den Wellington Barracks beherbergt. „Es ist eine widerliche Art, Soldaten zu behandeln, die eine sehr wichtige Aufgabe erfüllen. Gefangene in Großbritannien haben bessere Lebensbedingungen als wir“, sagt der ehemalige Soldat, der nicht erkannt werden möchte. „Die Wellington Barracks sind absolut schmutzig, aber von außen sehen sie toll aus. Touristen stehen vor den Toren, um Fotos zu machen, aber sie können sich nicht vorstellen, wie das Leben der Soldaten dort aussieht.“ Die toten Ratten aus den Mülleimern müsste der Blockdienst morgens ausräumen. „Ich kann Ihnen versprechen, dass so etwas im Offiziersblock nicht passieren würde“, heißt es weiter bei Dailymail.

Wellington Barracks Die Wellington Barracks wurde ursprünglich in den 1830er Jahren erbaut und beherbergt heute etwa 500 Soldaten der fünf Regimenter (die Coldstream Guards, The Grenadier Guards, Irish Guards, Scots Guards und Welsh Guards.). Einer der Soldaten verriet gegenüber Dailymail, dass er ein Jahresgehalt von 22.000 Pfund (25.000 Euro) habe. Er gab weiter an, dass auf jeder Etage 32 Gefreite leben würden, die sich sechs Toiletten und zwei Badezimmer teilen müssten.

„Wir stehen einfach am Ende der Nahrungskette und werden wie Abschaum behandelt“.

Das kann Charles III. nicht gutheißen: Nach getaner Arbeit, geht es für die berühmten Soldaten in die Wellington-Kaserne, aus der offenbar erschreckende Bilder die Runde machen (Fotomontage). © Joko/Imago & Hermann Dobler/Imago

Wie kann es sein, dass nichts davon nach außen gedrungen sein soll? Der Soldat: „Wenn man etwas zu einem höheren Offizier sagte, wurde man entweder ignoriert oder zum Teufel gejagt, also haben wir einfach aufgehört, uns zu beschweren. Die ganze Sache ist ein Witz. Wir bewachen einige der berühmtesten Menschen und Gebäude der Welt und kehren nach getaner Arbeit in ein dreckiges Höllenloch zurück“. Angesichts der beschriebenen Härte reicht das jedoch kaum als Erklärung aus, warum so viele gestandene Männer solange Stillschweigen über diesen Zustand bewahrt haben sollten.

Erschütternder Weise deuten bereits Anfang dieses Jahres aufgedeckt Daten in die gleiche Richtung. Dailymail spricht von Amey, einem Auftragnehmer des Verteidigungsministeriums für Wartungsarbeiten, der seit April 2022 10.535 dringende Reparaturtermine versäumt habe, während ein anderer Auftragnehmer, Vivo, 4.041 dringenden Terminen nicht nachgekommen sei. 44.000 Angehörige der Streitkräfte im Jahr 2021 seien in Gebäuden der Klasse 4 untergebracht gewesen, heißt es weiter – es sei die niedrigste der definierten Stufen. Bleibt zu hoffen, dass die aufwendigen Renovierungsarbeiten des Buckingham-Palastes, die König Charles III. derzeit unternimmt, auch die Unterkünfte der Soldaten in so unmittelbarer Nähe des Palastes einschließen. Verwendete Quellen: dailymail.co.uk, Twitter