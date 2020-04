TV-Moderatorin (37) erleidet Schlaganfall beim Zahnarzt - seitdem lebt sie in Angst

Traumatische Erlebnisse: Beim Zahnarzt erleidet HSE24-Moderatorin einen Schlaganfall. Monate später kommt die nächste Schock-Diagnose: Hat sie Brustkrebs?

Update vom 14. April 2020: Wie schlimm kann es das Schicksal mit einem meinen? Eigentlich schien sich nach der ersten Tragödie wieder alles zum Positiven zu wenden: Die TV-Moderatorin Elke Hofmann erleidet mit 37 Jahren einen Schlaganfall. Davon erholte sie sich zunächst, auch wenn die Angst noch immer da ist. Doch jetzt trifft es sie mit erneuter Wucht: Die Moderatorin hat einen Knoten in der Brust - mit Verdacht auf Krebs.

TV-Moderatorin (38) erleidet zuerst Schlaganfall - hat sie jetzt auch noch Brustkrebs?

Die schöne Blonde und Mutter einer kleinen Tochter soll laut Bunte einen Knoten in der rechten Brust haben. Es besteht der Verdacht auf einen bösartigen Tumor und somit Brustkrebs. Den Überweisungsschein zum Radiologen hat sie bereits. Elke Hofmann ist am Ende mit ihren Nerven und nur noch verzweifelt: „Ich bin so wütend! Ich packe es nicht mehr.“ Wie kann das alles auch sein? „Erst dieser Schlaganfall vor einem Jahr. Aus dem Nichts! Und jetzt Brustkrebs? Wirklich?“ In ihrer Verzweiflung hat sie deshalb schon einen Plan geschmiedet, um sich dem Schicksal zu stellen: „Sobald dieser Corona-Wahnsinn vorbei ist und es wieder einen freien Platz im Krankenhaus gibt, lasse ich mir die Brüste abnehmen. Ich habe solche Angst.“

TV-Moderatorin erleidet Schlaganfall bei Zahnarzt - sie lebt in Angst

Update vom 6. September 2019: Im März erlitt Moderatorin Elke Hofmann einen Schlaganfall. Im Gespräch mit „Das neue Blatt“ erzählte sie nun, wie es ihr mittlerweile geht. „Eine Narbe auf dem Gehirn bleibt, aber ich kann alles fast wie früher“, sagt die 37-Jährige. Ab und an habe sie noch leichte Schmerzen in der linken Seite. Doch sie sagt auch: „Es hätte schlimmer enden können“. Die Angst sei da, „aber ich arbeite daran, sie nicht zuzulassen“.

Ursprungsartikel vom 9. August: TV-Moderatorin (37) erleidet Schlaganfall bei Zahnarzt - seitdem lebt sie mit der Angst

München - Eigentlich steht Elke Hofmann für HSE24 vor der Kamera, präsentiert dabei Mode, Schmuck und Kosmetik für den Teleshopping-Sender. Doch vor mittlerweile vier Monaten erlitt die 37-Jährige einen Schlaganfall, der sie offenbar schwer traumatisierte. Nun spricht sie erstmals über den Vorfall und erzählt der Zeitschrift Bunte, wie sie die Angst vor einem erneuten Anfall stets begleitet.

HSE24-Moderatorin erleidet Schlaganfall beim Zahnarzt - Helferinnen reagieren goldrichtig

Vor wenigen Monaten sei sie beim Zahnarzt gewesen, erzählt Hofmann. Plötzlich sei ihr Arm gefühllos geworden und sie habe zu nuscheln angefangen. Ihr selbst sei nicht gleich klar gewesen, dass sie gerade einen Schlaganfall erlitten hätte. „Bedrohlich empfand ich die Situation nie. Ich wollte zurück zu meiner Tochter“, erzählt die Moderatorin dem Boulevard-Blatt. Deswegen sei sie in der Praxis aufgestanden, um zu gehen, doch die Jacke sei ihr ständig von der Schulter gerutscht. „Ich habe schrecklich genuschelt und irgendwas von niedrigem Blutdruck gefaselt“, so Hofmann gegenüber der Bunten.

Doch die Zahnarzthelferinnen erkannten offenbar den Ernst der Lage und reagierten goldrichtig. Sie hätten die Moderatorin aufgefordert, die Zunge rauszustrecken und die Arme nach vorne zu geben. „Ich weiß noch, dass ich mich innerlich fragte, warum die mich auf Schlaganfall testen“, meint die Mutter einer Einjährigen.

Brenzlige Situation: TV-Moderatorin erleidet mit 37-Jahren Schlaganfall - Hubschrauber kommt lange nicht

Anschließend sei sie zum nächsten Hausarzt gebracht worden, der habe sofort die Rettung gerufen. Auch ihren Mann habe sie Bescheid gesagt. „Er war total entsetzt, weil meine linke Gesichtshälfte immer wieder runterhing. Außerdem habe ich komische Witze gemacht. Da hat mein Gehirn schon nicht mehr richtig funktioniert“, gibt Hofmann im Interview zu.

Doch obwohl angeblich sofort der Rettungshubschrauber gerufen wurde, habe es satte sieben Stunden gedauert, bis die Moderatorin im MRT gelandet sei. Grund dafür sei gewesen, dass sich der Hubschrauber verflogen hätte, doch genau könne sie sich nicht mehr erinnern. Doch offensichtlich jagt der Vorfall der 37-Jährigen noch immer einen Schrecken ein. „Du hast angeblich nur viereinhalb Stunden Zeit, um nach dem Anfall noch was zu retten“, meint sie zur Bunten besorgt. Doch sie habe Glück gehabt und keine dauerhaften Schäden davongetragen.

HSE24-Moderatorin Elke Hofmann bekommt Schlaganfall - Ereignis verfolgt sie

Noch heute, vier Monate nach dem Anfall, bleibe die TV-Moderatorin mitten im Supermarkt stehen und mache den Nasentest. Dabei versuche sie, ob der Zeigefinger die Nasenspitze fände und ob sie denn ihren Finger überhaupt noch spüre. „Ich weiß, das ist ein Tick. Aber es wird besser“, so Hofmann. Doch Anfangs habe sie sich ständig selbst berührt, weil alles gekribbelt und sich taub angefühlt habe. „Ich hatte Angst, dass es wieder passiert“, erzählt die 37-Jährige im Interview. Auf Facebook postet die Moderatorin regelmäßig Bilder von sich, doch über den Schlaganfall äußerte sie sich dort nicht.

