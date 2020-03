Yvonne Pferrer ist dem TV-Publikum aus verschiedensten Soaps bekannt. Nun überraschte sie aber mit einem Hüllenlos-Post, der noch dazu unter ganz besonderen Umständen entstand.

Yvonne Pferrer ist eine bekannte Influencerin und TV-Darstellerin.

ist eine bekannte Influencerin und TV-Darstellerin. Sie war unter anderem schon in den verschiedensten Soaps wie „Köln 50667“ oder „Der Lehrer“ zu sehen.

oder zu sehen. Nun hat sie ein besonders ungewöhnliches Hüllenlos-Foto von sich auf Instagram gepostet.

Guadeloupe - So eine Reise, die bildet ja gewohnt, erweitert den eigenen Horizont und lässt einen über den Tellerrand hinaus blicken. Im Fall von Soapstar Yvonne Pferrer kann so eine Reise zugleich aber auch ganz schön tief blicken lassen, denn die TV-Darstellerin hat aus ihrem Urlaubin der Karibik nun einen ganz besonderen Gruß geschickt, für den sie gänzlich auf Kleidung verzichtet hat.

Yvonne Pferrer: Hüllenlos-Abenteuer auf Guadeloupe

„Abenteuer aufGuadeloupe“, kommentiert Yvonne Pferrer ihren neuen Instagram*-Post. Eigentlich kennt man die 25-Jährige aus verschiedensten TV-Prouduktionen wie „Köln 50667“, „Freundinnen - Jetzt erst recht“ oder „Der Lehrer“. Momentan urlaubt die Darstellerin und Influencerin aber in der Karibik, wo aus sie sich auf eine ganz besondere Entdeckungstour begeben hat: „Durch den Jungle auf der Suche nach einem Flugzeugwrack“, erzählt die Schauspielerin zu ihrem Post, nimmt allerdings auch gleich vorweg, dass sie es leider nicht bis dahin geschafft hätten. „Aber die Tour bleibt unvergesslich und es war definitiv ein Abenteuer, das ich so noch nie erlebt habe“, schreibt Yvonne weiter. Auch die gute Laune hätten sie sich nicht nehmen lassen „und zum Schluss ist dann noch dieses verrückte Bild entstanden“, begründet die Urlauberin ihren in der Tat ungewöhnlichen Schnappschuss. Das einzige, was darin nämlich allzu private Einblicke an allzu intime Stellen verwehrt, sind ein paar schützend drappierte Palmblätter. Ansonsten sieht man sie und ihre Begleitung komplett hüllenlos, wie es sich für einen verrückten Dschungel-Trip eben zu gehören scheint.

Nach Hüllenlos-Post von Yvonne Pferrer: Fans jubeln

Zwar wundern sich besonders aufmerksame Fans beim Anblick der Schauspielerin im Eva-Kostüm zwar auch schon, wo denn deren schwarzer Bikini geblieben sei, den sie zuvor noch in ihrer Insta-Story getragen habe, aber nichtsdestotrotz finden sie deren Post und ihr Urlaubsabenteuer „richtig cool“ beziehungsweise einfach nur „mega“ oder „oha“.

„Ihr zwei seid ja lustig“, lachen auch Yvonnes Fans über das „so verrückt[e]“ Bild der „Powerfrau“ und loben diese zugleich in höchsten Tönen: „Ich habe wirklich noch nie einen so krass authentischen Influencer hier auf Instagram gesehen wie dich!“

Soapstar hüllenlos auf Instagram: Ist das die Vorbereitung fürs RTL-Dschungelcamp?

Andere fühlen sich bei Yvonnes Post allerdings auch gleich an ein anderes TV-Format erinnert, in dem der RTL-Star bislang zumindest noch nicht mitgewirkt hat: „Dachte erst, ich wäre im Dschungelcamp* gelandet“, spaßen die Fans. Doch auch andere Ideen kommen ihnen, wenn sie das dazugehörige - allerdings noch bekleidete - Video zu dem Post sehen, in dem man den Soapstar auf der Suche nach besagtem Flugzeugwrack durch den Matsch wandernd beobachten kann: „Wie auf dem Berg oder beim Holi“, kommentieren die Fans die bewegten Bilder. „Das alles sieht so abenteuerlich aus und nach viel Spaß“, fassen andere zusammen - ein Fazit, dem garantiert auch Yvonne Pferrer selbst zustimmen dürfte.

