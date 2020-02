Moment mal, Slip vergessen? RTL-Star zeigt Foto aus Spa-Bereich

Cheyenne Pahde ließ das Jahr mit einem Spa-Aufenthalt ausklingen. Das passende Foto sorgt nicht nur für Begeisterung, sondern auch für Spekulationen.

Cheyenne Pahde ließ im Spa die Seele baumeln.

ließ im die Seele baumeln. Natürlich vergaß sie nicht, das für ihre Instagram -Follower fotografisch festzuhalten.

-Follower fotografisch festzuhalten. Die reagieren mit Begeisterung.

Andermatt - Zum Jahresende lassen viele Promis und Normalpersonen auch mal die Seele baumeln. Erstere tendieren dazu, ihre Fans via Instagram in Kenntnis zu setzen. So geschehen etwa bei Lena Meyer-Landrut, die im Schnee neue Kraft tankt. Oder auch bei Sarah Connor, die Bikini-Grüße aus der Ferne übermittelte.

Da lässt sich auch Cheyenne Pahde nicht lumpen. Die 25-Jährige, bekannt aus der RTL-Soap „Alles was zählt“ und aus der Tanzshow „Let‘s Dance“, tummelte sich in einem Spa. Die Hashtags dazu lauteten „Dayoff“, „Spa“, „Enjoylife“ und „Sun“.

Cheyenne Pahde im Spa: „Hast du einen Bikini an?“

Ihren Aufenthalt dort dokumentierte sie mit einem gewagten Selfie. Denn in einem Spa-Bereich ist man ja gerne mal nackt - und bei Cheyenne Pahde ist nicht der Hauch eines Höschens zu entdecken. Da liegt der Verdacht nahe, dass es für sie einen besonderen Reiz hatte, stofflos zu posieren und das Nötigste nur mit ihrem Oberschenkel zu verdecken.

Einen solchen hegen wohl auch manche der Betrachter. „Hast du einen Bikini an?“, will eine Followerin wissen. „Hat der AWZ-Star HIER etwa sein Höschen vergessen?“, spekuliert auch news.de.

Foto von Cheyenne Pahde begeistert Fans: „Siehst sehr heiß aus“

Andere Follower brechen einfach in Lobeshymnen aus. „Wow, wunderschön und mega sexy Cheyenne“, „Siehst sehr heiß aus“ und „Hübsch siehst du aus“, heißt es da. „Cheyenne Phade du und deine Zwillingsschwester seid 1000 mal süßer als Schokolade“, flirtet ein anderer.

Gratis dazu gab es noch weitere Fotos von Cheyenne Pahde in den Bergen - und zwar beim Essen. „Meine wunderschöne“, kommentierte Schwesterherz Valentina Pahde dazu.

Mehrere Nutzer verorten Cheyenne Pahde übrigens in den Schweizer Alpen.

Sauna- oder Spa-Fotos scheinen momentan eh im Trend zu liegen: Joyce Ilg ließ nach dem Schwitzen ihren Bademantel runterrutschen. Und Gwyneth Paltrow zeigte sich kurzerhand oben ohne auf der Holzbank.

Eine deutsche Radio-Moderatorin sorgt im nassen durchsichtigen Top für Furore.

Eine Instagram-Skandalnudel tauchte in der Sauna auf - und trug nichts als Kopfhörer.

lsl.