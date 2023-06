Trooping the Colour 2023: Die besten Bilder der Geburtstagsparade von König Charles

Von: Susanne Kröber

Am 17. Juni 2023 findet in London die große Militärparade „Trooping the Colour“ für König Charles III. statt. Die besten Bilder des royalen Spektakels finden Sie hier.

1 / 25 Ganz schön laut hier! Prinz Louis hält sich beim Überflug der Royal Air Force die Ohren zu. © Imago/Parsons Media

2 / 25 Gesundheit! Auch ein kleiner Prinz muss mal kräftig niesen. (Fotomontage) © IMAGO/PA Images

3 / 25 Prinz Louis (2.v.l.) hält die Stellung, während König Charles, Königin Camilla und Prinzessin Charlotte schon im Hintergrund den Balkon verlassen. © IMAGO/Parsons Media

4 / 25 Dafür lieben die Royal-Fans Prinz George und Prinz Louis – die beiden stehlen auf dem Balkon mal wieder allen die Show. © picture alliance/dpa/PA/AP/Victoria Jones

5 / 25 Wenn die große Schwester unbedingt eine Umarmung will ... Prinz Louis sieht wenig begeistert aus bei Charlottes Kuschel-Attacke. © IMAGO/i Images

6 / 25 Der Überflug der Flugzeuge der Royal Air Force zählt zu den Highlights der „Trooping the Colour“-Parade – da staunen auch Prinzessin Anne, Prinz George, Prinz Louis, Prinzessin Kate, Prinzessin Charlotte und Prinz William (von links). © IMAGO/Parsons Media

7 / 25 Auf der Prachtstraße The Mall schaut sich die Menschenmenge den Überflug der Kunstflieger der Royal Air Force an. © IMAGO/Paul Marriott

8 / 25 So sieht der Balkon des Buckingham-Palasts aus Sicht der Zuschauer aus. © IMAGO/Paul Marriott

9 / 25 König Charles und Königin Camilla grüßen vom Balkon des Buckingham-Palasts. © IMAGO/i Images

10 / 25 Von links: Prinz George, Prinz Louis, Prinzessin Kate, Prinzessin Charlotte, Prinz William, König Charles, Königin Camilla, Prinz Edward und Herzogin Sophie. © IMAGO/Parsons Media

11 / 25 Riecht es hier komisch? Prinz Louis präsentiert sich schon wieder in Bestform, seine Schwester Charlotte lächelt amüsiert ... © picture alliance/dpa/PA Wire/Aaron Chown

12 / 25 Was hat Prinz Louis schon wieder entdeckt? © picture alliance/dpa/PA Wire/Aaron Chown

13 / 25 Prinz Louis, Prinz George und Prinzessin Charlotte (von links) gehen vor der „Trooping the Colour“-Zeremonie über den Exerzierplatz Horse Guards Parade, um ihre Plätze einzunehmen. © picture alliance/dpa/PA Wire/Aaron Chown

14 / 25 Prinzessin Kate hat sich für ein smaragdgrünes Mantelkleid aus dreifachem Krepp mit Satinbesatz und handgefertigten Schmuckknöpfen von Andrew Gn entschiedener, der Hut ist von Philip Treacy. Dazu trägt Kate die Saphir-Ohrringe ihrer verstorbenen Schwiegermutter Diana. © IMAGO/PA Images

15 / 25 König Charles III. auf dem Rücken seines Pferdes Noble. Die Rappstute wurde ihm im April anlässlich seiner Ernennung zum Oberkommissar von einer Abordnung der kanadischen „Mounties“ geschenkt. © IMAGO/Parsons Media

16 / 25 Hoch zu Ross nehmen König Charles III. und Prinz William an der diesjährigen Parade teil. © IMAGO/Paul Marriott

17 / 25 Prinz William, Prinz Edward und Prinzessin Anne verlassen zu Pferd den Buckingham-Palast, um an der „Trooping the Colour“-Zeremonie auf der Horse Guards Parade teilzunehmen. © picture alliance/dpa/PA Wire/Victoria Jones

18 / 25 Hochkarätig besetzte Kutsche: Königin Camilla, Prinzessin Kate und deren Kinder Prinz George, Prinz Louis und Prinzessin Charlotte fahren an den jubelnden Zuschauern vorbei. © IMAGO/Parsons Media

19 / 25 Königin Camilla in feuerrot, Prinzessin Kate in Smaragdgrün – eine Hommage an die Regimenter der Gardedivision. © IMAGO/i Images

20 / 25 Prinz George, Prinz Louis und Prinzessin Charlotte (von links) teilen sich die Kutsche mit Mama Catherine und Königin Camilla. © IMAGO/i Images

21 / 25 Die heimlichen Stars der Royal Family: Prinzessin Charlotte, Prinz Louis und Prinz George (von links) winken den Zuschauern aus der Kutsche zu. © IMAGO/i Images

22 / 25 Herzogin Sophie nimmt in der Kutsche neben Sir Timothy Laurence Platz, dem Ehemann von Prinzessin Anne, Platz. © IMAGO/i Images

23 / 25 Ein erster Blick auf Prinz William auf dem Weg zur Parade. © IMAGO/Parsons Media

24 / 25 Auch Prinzessin Charlotte zeigt sich gut gelaunt im Auto mit Papa William. © IMAGO/Parsons Media

25 / 25 Die ersten Schaulustigen haben sich schon früh Plätze gesichert, um einen guten Blick auf das Spektakel zu haben. © IMAGO/Parsons Media

London – „Trooping the Colour“ ist die große Militärparade in London, die jährlich zu Ehren des Monarchen abgehalten wird. In diesem Jahr steht zum ersten Mal König Charles III. (74) nach seiner Krönung am 6. Mai im Mittelpunkt – auch wenn er eigentlich erst am 14. November Geburtstag feiert. Zuvor wurde die Geburtstagsparade 70 Jahre lang für Queen Elizabeth II. (96, † 2022) abgehalten. Hier finden Sie alle Infos zu Uhrzeit, TV-Übertragung und Ablauf von „Trooping the Colour“.