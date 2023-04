Traurige Bilanz: Prinz Harry hat nur noch sechs Freunde in Großbritannien

Von: Annemarie Göbbel

Teilen

Um den einst beliebten Prinzen Harry ist es ruhig geworden. Zu ruhig, wie manche finden. Eine Journalistin zählt nur noch wenige treu Gefährten um den Herzog von Sussex.

London – Prinz Harry (38) war von Kindesbein an viel royalen Rummel um sich herum gewohnt. Er wuchs heran, wurde ein beliebter Mitschüler und zog mit seinen Freunden los. Oder wie es die australische Journalistin Daniela Elser in einem Kommentar ausdrückt: „Der Harry seiner Single-Tage war ein Mann, der ständig von einer Schar von Hooray-Henry-Typen umgeben schien, die ständig auf einen Drink im Boujis [Club in London] waren“. Den Drinks ist nicht nachzuweinen, den Freunden aber schon.

Seine ältesten Freunde kennt Prinz Harry aus der Grundschule

Charlotte Griffiths, Editor at Large der Mail on Sunday berichtet, dass Harry, wenn er nächsten Monat zur Krönung seines Vaters, König Charles (47) einfliegt, heutzutage zwar vielleicht mit US-Stars verkehrt, aber offenbar nicht mehr viele britische Freunde zu haben scheint. Um genau zu sein, „etwa sechs“, legt sie sich fest. Zu ihnen gehören Tom ‚Skippy‘ Inskip (36) und Charlie (34) und Thomas Straubanzee (41) – Jungs, die Harry seit der Grundschule kennt und die durch das geteilte Schicksal als Kind der britischen Oberschicht geboren zu sein, vereint sind.

Prügel, Drogen, Poolparty: Prinz Harrys Eskapaden in Bildern Fotostrecke ansehen

Im Laufe der Jahre gab es eine Reihe von Berichten und Biografien, in denen beschrieben wurde, wie sich die Freundschaften des Herzogs veränderten, als er und Meghan Markle (41) ein Liebespaar wurden und heirateten. In „Finding Freedom“ berichteten die Autoren, dass Skippy nach der Hochzeit der Sussexes 2018 gesagt hätte: „Wir haben ihn verloren“, und schreiben: „Viele von Harrys alten Freunden sagten, dass die abendliche Gästeliste die Art des Prinzen und seiner Braut war, zu sagen: ‚Das sind die Leute, die wir in Zukunft in unserem Leben haben wollen.‘“

In Prinz Harrys „Spare“ griff er seine Familie an In „Spare“ schrieb Harry über Camilla: „Ich habe komplexe Gefühle, weil ich eine Stiefelternteil bekommen habe, von der ich dachte, dass sie mich kürzlich auf ihrem persönlichen PR-Altar geopfert hat.“ Er gab an, dass die Frau seines Vaters den Medien Geschichten über die königliche Familie, insbesondere über Meghan, zugespielt habe, um ihr Image aufzubessern. Harry sagte auch, dass er und sein Bruder William ihren Vater „angefleht“ hätten, Camilla nicht zu heiraten, weil sie befürchteten, sie würde ihre „böse Stiefmutter“ werden. In einem weiteren Schlag bezeichnete Harry Camilla als „gefährlich“ und als „Schurkin“, die „Leichen auf der Straße“ hinterlässt, weil sie das Bild der Öffentlichkeit von ihr verändern will.

Prinz Harry bräuchte jetzt viel Zuspruch von Freunden, die er nicht mehr hat, findet Elsner

Nun könnte man denken, dass Harry sich die missliche Lage selbst zuzuschreiben hat. Wann hätte er denn Zeit zur Freundschaftspflege, wenn er meist zu konkreten Anlässen nach Großbritannien kommt, nicht mal Zeit hat seine Familie zu sehen und nach getaner Arbeit sofort zurück zum Flieger eilt? Wie schlimm es um Harrys Freundeskreis steht, sei offensichtlich geworden, als die Sussexes die Dokuserie „Harry und Meghan“ drehten. Nur ein Freund aus Eton-Tagen, sein Polospieler-Freund Nacho Figueras (46), stand für ihn auf, um für ihn zu sprechen.

Viele Freunde hat Prinz Harry nicht mehr in Großbritannien. Wenn er kommt, hat der Herzog von Sussex meistens zu tun und fliegt gleich wieder zurück. Mit Freund Ignacio Figueras verbindet ihn ein Wohltätigkeitsprojekt und dass der Polospieler oft in Kalifornien ist (Fotomontage). © Kristin Callahan /Imago & Aaron Chown/dpa

Das letzte Mal, dass berichtet wurde, dass der Herzog von Sussex mit seinen alten Kumpels ein Wiedersehen genossen hat, war im Januar 2020, als er beim Abendessen mit Freunden im Fulham‘s Brook House „lachend und scherzend“ gesehen wurde. „Die Macht von Freundschaften, die Jahrzehnte zurückreichen, besteht darin, dass sie einige der einzigen Menschen sind, die dir sagen können und werden, wenn du ein bisschen wie ein Knacker bist oder schlechte Entscheidungen triffst, oder es sagen werden, wie es ist“, bringt Elser ihren Kommentar auf den Punkt.

„Das genaue Gegenteil von Hollywood“, fügt sie noch hinzu. Aber wozu sich Gedanken machen, stören müsste der Verlust der Freunde in erster Linie Prinz Harry. Die haben aber womöglich Angst, als Nächstes in einem „Spare“-Nachfolger zu landen. Verwendete Quellen: news.com.au, mirror.co.uk, dailymail.co.uk