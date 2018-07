Was Heidi Klum wohl davon hält? Pikante Aussage von Tom Kaulitz veröffentlicht

Tom Kaulitz schwebt derzeit mit Supermodel Heidi Klum auf Wolke Sieben. Jeder der es sehen will oder auch nicht, kommt an den verliebten Pärchenfotos der beiden kaum vorbei. Jetzt wurde eine überraschende Aussage von ihm veröffentlicht.

Los Angeles - 2005 gelang vier Jungs aus Magdeburg der Mega-Durchbruch. Mit ihrem Hit „Durch den Monsun“ feierten sie einen Riesenerfolg, wurden weltberühmt und es entstand ein regelrechter Hype, besonders um die Zwillingsbrüder Bill und Tom Kaulitz (28).

Sonntagabend (22. Juli) wird auf ARTE eine Dokumentation über die Band „Tokio Hotel“ ausgestrahlt. Darin sprechen die Bandmitglieder, wie es zu dem unerwarteten Ruhm kam, über die Anfänge ihrer Musikkarriere sowie über die Themen Geld und Exzentrik.

Dokumentation wurde vor einem Jahr aufgezeichnet

Aufgezeichnet wurde die Doku von Oliver Schwabe mit dem Namen "Hinter die Welt" bereits vor etwa einem Jahr. Das lässt eine Aussage von Tom Kaulitz im Rückblick umso interessanter erscheinen. Denn der Musiker, der seit Mai diesen Jahres offiziell mit Modelmama Heidi Klum (45) liiert ist, sprach damals über seine "perfekte Partnerschaft". Beziehungsweise darüber, dass er eine solche gar nicht brauche, da er ja seinen Zwillingsbruder habe.

Tom Kaulitz hat perfekte Beziehung mit Bruder Bill

„All das, was ein Mensch in einer Beziehung sucht, was die Partnerschaft zumindest angeht, das haben Bill und ich ja komplett. Das heißt eigentlich, ich brauche nur noch jemanden für den sexuellen Part.“, spricht der 28-Jährige in der Doku gelassen und geht sogar noch einen Schritt weiter: „Wenn ich mich jetzt den Rest meines Lebens nicht mehr verlieben sollte, wäre das vollkommen okay“.

Tom Kaulitz‘ Aussage noch aktuell?

Was Heide Klum wohl davon hält? Der Spruch scheint heute nicht mehr aktuell zu sein, wie die Bilder der beiden Turteltauben, Tom Kaulitz und Heidi Klum, zeigen. Erst kürzlich postete das Model ein intimes Liebes-Selfie aus dem Bett mit ihrem 17 Jahre jüngeren Freund.

Ronja Menzel