Tödlicher Unfall am Set von Film mit Tom Hanks - Emmy-Sieger offenbar verunglückt

Am Set des Film „You are my friend“ mit Tom Hanks ist offenbar ein Mann tödlich verunglückt.

Bei Dreharbeiten zum jüngsten Film mit Hollywood-Star Tom Hanks ist ein preisgekrönter Tonmeister ums Leben gekommen. Offenbar handelt es beim Verstorbenen um Emmy-Sieger Jim Emswiller.

Pennsylvania - Nach Angaben der Polizei von Mt. Lebanon im Bundesstaat Pennsylvania stürzte bei Dreharbeiten zu dem Film "You Are My Friend" ein Mann von einem Balkon. Der Mann sei allein auf dem Balkon gewesen und habe eine Zigarette geraucht, als er möglicherweise wegen gesundheitlicher Probleme in die Tiefe gestürzt sei.

Medien melden: Opfer sei Jim Emswiller

Medienberichten zufolge handelte es sich bei dem Opfer um den Tonmeister Jim Emswiller, der für seine Arbeit 2015 mit einem Emmy-Fernsehpreis ausgezeichnet wurde. Er sei nach seiner Einlieferung in ein Krankenhaus gestorben. Die Polizei erklärte, die Dreharbeiten seien nach dem Unglück sofort abgebrochen worden.

Das Filmstudio Sony Pictures sprach von einer "Tragödie" und erklärte, eine Untersuchung zu den Umständen des Zwischenfalls sei eingeleitet worden. In der Filmbiografie "You Are My Friend" spielt Tom Hanks den US-Fernsehmoderator Fred Rogers, der von 1968 bis 2001 eine beliebte Kindersendung moderierte.